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В Burger King намерены найти кота, которого выставила на улицу сотрудница предприятия в Орске

Компания Burger King отреагировала на инцидент в Орске: ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудница местного ресторана схватила за шкирку кота, заглянувшего в заведение, и выставила его на улицу. Кадры попали на видео и вызвали волну возмущения среди интернет-пользователей.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В пресс-службе компании заявили, что не намерены оставить эту историю без внимания, и напомнили сотрудникам и гостям о правилах обращения с животными. Сейчас сеть разыскивает кота, чтобы найти ему новый дом.

Яна Вежлева