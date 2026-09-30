В Burger King намерены найти кота, которого выставила на улицу сотрудница предприятия в Орске
Компания Burger King отреагировала на инцидент в Орске: ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудница местного ресторана схватила за шкирку кота, заглянувшего в заведение, и выставила его на улицу. Кадры попали на видео и вызвали волну возмущения среди интернет-пользователей.
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
В пресс-службе компании заявили, что не намерены оставить эту историю без внимания, и напомнили сотрудникам и гостям о правилах обращения с животными. Сейчас сеть разыскивает кота, чтобы найти ему новый дом.