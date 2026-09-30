Макрон призвал Великобританию вернуться в Евросоюз

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею премьер-министра Великобритании Энди Бернхэма о возвращении страны в Евросоюз. Британский премьер допустил, что отмена «Брексита» может стать одним из вариантов развития двусторонних отношений с Брюсселем в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manu Fernandez / AP Фото: Manu Fernandez / AP

«Если британцы хотят вернуться и если премьер-министр движется в этом направлении, я думаю, это очень хорошая новость как для его страны, так и для европейцев <...> Возвращайтесь»,— сказал господин Макрон на пресс-конференции в Мадриде (цитата по Le Parisen).

Президент Франции упомянул об ограничениях, с которыми сталкивается Великобритания, стремясь сблизиться с ЕС и оставаясь при этом вне союза. Присутствовавший на пресс-конференции премьер-министр Испании Педро Санчес назвал «Брексит» огромной потерей для британского народа и всего Евросоюза. Он добавил, что Испания поддержит возвращение Великобритании.

Процедуру выхода из ЕС Великобритания запустила в марте 2017 года и завершила процесс 31 января 2020 года. Страна к тому моменту состояла в объединении 47 лет. Одной из причин такого решения стали опасения насчет неконтролируемой миграции. Британцы также поддержали «Брексит» из-за беспокойства по поводу расширения полномочий ЕС и желания, чтобы касающиеся Британии решения принимались внутри страны.