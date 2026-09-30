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Правительство Великобритании допустило возвращение страны в ЕС

Правительство Великобритании рассматривает возвращение страны в ЕС в рамках перестройки долгосрочных взаимоотношений с Европой. Об этом премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил в интервью «Би-би-си».

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем

Фото: Phil Noble / Reuters

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем

Фото: Phil Noble / Reuters

По словам господина Бернема, действующее соглашение по Брекситу «принесло больше вреда, чем пользы», и необходимо изучить варианты того, что «можно сделать» для восстановления взаимоотношений. Премьер пояснил, что не хочет оставлять вопрос взаимоотношений Великобритании и ЕС «в подвешенном состоянии», а стремится к тому, чтобы «четко обозначить, куда бы двигалась Британия в следующее десятилетие».

Господин Бернем добавил, что возвращение в ЕС – не единственный вариант развития отношений с Европой. «Мы можем оставить все, как есть. Это совершенно точно один из вариантов — если люди считают, что так и должно быть»,— утверждает он. По словам премьера, в числе других вариантов – возвращение в Таможенный союз с ЕС, к которому призывал бывший министр финансов Джордж Осборн. Правительство Великобритании также рассматривает возвращение на Единый европейский рынок. За последний вариант выступают либеральные демократы.

Алена Миклашевская

Составлено ИИ-Ассистентъ

После Brexit Великобритания сохранила свободную торговлю товарами без пошлин и квот, но вышла из единого рынка и Таможенного союза ЕС. Действующее соглашение о торговле и сотрудничестве предусматривает свободу торговли товарами, взаимно ограниченный доступ на рынки услуг и сотрудничество в сфере торговли энергоресурсами; нулевые тарифы на товары сохраняются при условии равных «условий игры», например объема субсидий.

Поэтому нынешняя модель сочетает нулевые тарифы с дополнительными нетарифными издержками: в 2021 году их оценивали как способные увеличить стоимость поставок до 10%, поскольку страна покинула Таможенный союз ЕС. Именно этот разрыв между свободной торговлей товарами и более глубокой интеграцией единого рынка определяет практическую разницу между текущим соглашением и вариантами возвращения в Таможенный союз или на Единый европейский рынок, которые теперь обсуждаются.

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