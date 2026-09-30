Правительство Великобритании допустило возвращение страны в ЕС

Правительство Великобритании рассматривает возвращение страны в ЕС в рамках перестройки долгосрочных взаимоотношений с Европой. Об этом премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил в интервью «Би-би-си».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Энди Бернем

Фото: Phil Noble / Reuters Премьер-министр Великобритании Энди Бернем

Фото: Phil Noble / Reuters

По словам господина Бернема, действующее соглашение по Брекситу «принесло больше вреда, чем пользы», и необходимо изучить варианты того, что «можно сделать» для восстановления взаимоотношений. Премьер пояснил, что не хочет оставлять вопрос взаимоотношений Великобритании и ЕС «в подвешенном состоянии», а стремится к тому, чтобы «четко обозначить, куда бы двигалась Британия в следующее десятилетие».

Господин Бернем добавил, что возвращение в ЕС – не единственный вариант развития отношений с Европой. «Мы можем оставить все, как есть. Это совершенно точно один из вариантов — если люди считают, что так и должно быть»,— утверждает он. По словам премьера, в числе других вариантов – возвращение в Таможенный союз с ЕС, к которому призывал бывший министр финансов Джордж Осборн. Правительство Великобритании также рассматривает возвращение на Единый европейский рынок. За последний вариант выступают либеральные демократы.

Алена Миклашевская