Правительство Великобритании допустило возвращение страны в ЕС
Правительство Великобритании рассматривает возвращение страны в ЕС в рамках перестройки долгосрочных взаимоотношений с Европой. Об этом премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил в интервью «Би-би-си».
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем
Фото: Phil Noble / Reuters
По словам господина Бернема, действующее соглашение по Брекситу «принесло больше вреда, чем пользы», и необходимо изучить варианты того, что «можно сделать» для восстановления взаимоотношений. Премьер пояснил, что не хочет оставлять вопрос взаимоотношений Великобритании и ЕС «в подвешенном состоянии», а стремится к тому, чтобы «четко обозначить, куда бы двигалась Британия в следующее десятилетие».
Господин Бернем добавил, что возвращение в ЕС – не единственный вариант развития отношений с Европой. «Мы можем оставить все, как есть. Это совершенно точно один из вариантов — если люди считают, что так и должно быть»,— утверждает он. По словам премьера, в числе других вариантов – возвращение в Таможенный союз с ЕС, к которому призывал бывший министр финансов Джордж Осборн. Правительство Великобритании также рассматривает возвращение на Единый европейский рынок. За последний вариант выступают либеральные демократы.
После Brexit Великобритания сохранила свободную торговлю товарами без пошлин и квот, но вышла из единого рынка и Таможенного союза ЕС. Действующее соглашение о торговле и сотрудничестве предусматривает свободу торговли товарами, взаимно ограниченный доступ на рынки услуг и сотрудничество в сфере торговли энергоресурсами; нулевые тарифы на товары сохраняются при условии равных «условий игры», например объема субсидий.
Поэтому нынешняя модель сочетает нулевые тарифы с дополнительными нетарифными издержками: в 2021 году их оценивали как способные увеличить стоимость поставок до 10%, поскольку страна покинула Таможенный союз ЕС. Именно этот разрыв между свободной торговлей товарами и более глубокой интеграцией единого рынка определяет практическую разницу между текущим соглашением и вариантами возвращения в Таможенный союз или на Единый европейский рынок, которые теперь обсуждаются.