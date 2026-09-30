В ГД внесли проект о передаче обеспечения всех федсудов Судебному департаменту
Верховный суд внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих передачу функций финансового и материально-технического обеспечения судов в ведение Судебного департамента. В случае их принятия суды утратят права юридического лица, а все средства — как бюджетные, так и связанные с рассмотрением дел — будут поступать на лицевые счета региональных подразделений департамента. Это позволит укрепить финансовую дисциплину и исключить излишнюю нагрузку на аппараты судов, говорится в пояснительной записке. Речь идет о серьезной реформе, которая позволит исправить дисфункцию в системе обеспечения судов, говорит эксперт.
Сейчас, объясняют авторы поправок, каждый федеральный суд (за исключением районных и гарнизонных военных судов) является отдельным бюджетополучателем, имеет собственный счет и самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, которая включает не только расчеты по оплате труда, но и капвложения в строительство и содержание зданий. Для этого в аппаратах судов создаются отдельные структурные подразделения, хотя по закону основная функция аппарата суда — это ведение документооборота и судебного делопроизводства. Передача функций, непосредственно не связанных с судебной деятельностью, в ведение управлений Судебного департамента позволит судам сконцентрироваться на основной задаче — отправлении правосудия, подчеркивается в пояснительной записке. Это также приведет к сокращению числа бюджетополучателей, что позволит повысить эффективность использования бюджетных средств, укрепить финансовую дисциплину, а также «будет способствовать выработке единообразного подхода к вопросам организационного обеспечения деятельности судов».
Помимо прочего, предлагаемые поправки должны повысить статус Судебного департамента. Руководителя регионального подразделения ведомства его гендиректор будет назначать лично, без согласования с Советом судей и главой регионального суда. Также отпадает необходимость согласовывать структуру Судебного департамента с Советом судей.
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Предлагаемая модель передает хозяйственный контур судов органу, который уже занимается организационным обеспечением деятельности судов и органов судейского сообщества. Поэтому речь идет о расширении роли Судебного департамента в управлении ресурсами судебной системы, а не о создании нового участника этого процесса.
В ноябре 2025 года сообщалось, что руководитель Судебного департамента имеет статус министра, а объем средств, которыми он управляет, превышает 330 млрд руб. При такой институциональной роли передача ему финансово-хозяйственных функций усиливает значение ведомства для организации работы судов.