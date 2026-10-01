МВФ: индекс деловой активности Китая возобновил рост в промышленности и услугах

Сентябрьские индикаторы деловой активности указывают на некоторое оживление китайской экономики к концу третьего квартала. PMI обрабатывающей промышленности вырос до 50,1 пункта с 49,8 в августе и вернулся в зону расширения деловой активности (значения ниже 50 пунктов указывают на ее сокращение, выше — на рост).

Некоторое улучшение зафиксировано и в сфере услуг: здесь PMI вырос до 50,2 пункта с 49,3 в августе. Наиболее высокая активность сохранялась в телекоммуникациях, финансовых услугах и страховании. При этом спрос на услуги остается слабым: индекс новых заказов вырос до 46,7 пункта с 44,5, все еще находясь ниже отметки в 50 пунктов. Недвижимость также продолжает оставаться в зоне сокращения деловой активности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Китайская промышленность перешла порог»