МВФ: индекс деловой активности Китая возобновил рост в промышленности и услугах
Сентябрьские индикаторы деловой активности указывают на некоторое оживление китайской экономики к концу третьего квартала. PMI обрабатывающей промышленности вырос до 50,1 пункта с 49,8 в августе и вернулся в зону расширения деловой активности (значения ниже 50 пунктов указывают на ее сокращение, выше — на рост).
Некоторое улучшение зафиксировано и в сфере услуг: здесь PMI вырос до 50,2 пункта с 49,3 в августе. Наиболее высокая активность сохранялась в телекоммуникациях, финансовых услугах и страховании. При этом спрос на услуги остается слабым: индекс новых заказов вырос до 46,7 пункта с 44,5, все еще находясь ниже отметки в 50 пунктов. Недвижимость также продолжает оставаться в зоне сокращения деловой активности.
Подробнее — в материале «Ъ» «Китайская промышленность перешла порог»
Возвращение промышленного PMI чуть выше порога расширения не означает равномерного восстановления спроса: производственную активность способны поддерживать экспортные заказы, пока внутренний рынок остается слабым. Например, в ноябре 2025 года в Китае именно внешние заказы росли, тогда как внутренний спрос все заметнее сдерживал производство.
Разрыв между секторами сохраняет значение для оценки сентябрьского сигнала. В августе 2026 года производства, ориентированные на внутренний спрос, сталкивались с проблемами, тогда как высокотехнологичные отрасли, заметную долю продукции отправляющие за рубеж, сохраняли устойчивость. Поэтому рост промышленного индекса у границы расширения скорее указывает на поддержку отдельных сегментов, чем на широкое восстановление экономики.