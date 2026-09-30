Глава ВЦИОМа назвал выборы 2026 года референдумом по вопросу курса президента

Результаты минувших выборов стали следствием высокого уровня консолидации вокруг верховной власти, а само голосование фактически было «референдумом по вопросу курса президента». К таким выводам пришли 30 сентября участники круглого стола Экспертного института социальных исследований. Протест на этом фоне провалился, но может вернуться в будущем в связи с необходимостью принятия «непростых решений», допускают некоторые эксперты.

Выборы 2026 года прошли «в тяжелых условиях острой фазы СВО», «санкционной блокады» и участившихся атак на регионы и были «не просто межпартийной борьбой», но «референдумом по вопросу курса президента», подчеркнул гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Вместе с тем «именно консолидация вокруг президента и верховной власти» оказалась «главным, безальтернативным условием выживания и безопасности каждого гражданина нашей страны», отметил социолог. И это не просто «сплочение вокруг флага, как в 2022-м», а «другой феномен», который господин Федоров обозначил как «поиск онтологической безопасности».

Сверхвысокая явка сломала наблюдавшийся в предыдущие думские кампании тренд на понижение, отметил глава ВЦИОМа. Сказались трехдневный формат выборов, распространение дистанционного электронного голосования, досрочное голосование и солидаризация в новых и приграничных регионах. Также социологи выявили «пять базовых психотипов электората»: «убежденный патриот-государственник» (34%), «тревожный патерналист» (25%; голосует за власть как единственного дееспособного гаранта выполнения социальных обязательств), «технократический оптимист» (18%), «идеологизированный традиционалист-социалист» (12%) и «аполитичный прагматик-эскапист» (11%).

Подробнее — в материале «Ъ» «Онтологическая консолидация».