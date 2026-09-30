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Онтологическая консолидация

Как предвыборное сознание россиян повлияет на их поствыборное бытие

Результаты минувших выборов стали следствием высокого уровня консолидации вокруг верховной власти, а само голосование фактически было «референдумом по вопросу курса президента». К таким выводам пришли 30 сентября участники круглого стола Экспертного института социальных исследований. Протест на этом фоне провалился, но может вернуться в будущем в связи с необходимостью принятия «непростых решений», допускают некоторые эксперты.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Выборы 2026 года прошли «в тяжелых условиях острой фазы СВО», «санкционной блокады» и участившихся атак на регионы и были «не просто межпартийной борьбой», но «референдумом по вопросу курса президента», подчеркнул гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Вместе с тем «именно консолидация вокруг президента и верховной власти» оказалась «главным, безальтернативным условием выживания и безопасности каждого гражданина нашей страны», отметил социолог. И это не просто «сплочение вокруг флага, как в 2022-м», а «другой феномен», который господин Федоров обозначил как «поиск онтологической безопасности».

Сверхвысокая явка сломала наблюдавшийся в предыдущие думские кампании тренд на понижение, отметил глава ВЦИОМа.

Сказались трехдневный формат выборов, распространение дистанционного электронного голосования, досрочное голосование и солидаризация в новых и приграничных регионах. Также социологи выявили «пять базовых психотипов электората»: «убежденный патриот-государственник» (34%), «тревожный патерналист» (25%; голосует за власть как единственного дееспособного гаранта выполнения социальных обязательств), «технократический оптимист» (18%), «идеологизированный традиционалист-социалист» (12%) и «аполитичный прагматик-эскапист» (11%).

Ключевым итогом выборов стало сохранение пятипартийной структуры Думы, хотя доминирование «Единой России» (ЕР) усилилось, лево-консервативный фланг (КПРФ и «Справедливая Россия») ослаб, а правый (в технократической и популистской версиях) — возрос. Проявились и признаки «пространственно-политической дифференциации», сообщил господин Федоров. Лидерами в мегаполисах стали ЕР и «Новые люди», в средних городах высокий результат показали ЕР, КПРФ и ЛДПР, исторические территории продемонстрировали «абсолютную лояльность» и «сверхвысокую явку», а аграрный Юг и Кавказ оказались «территориями высочайшей электоральной дисциплины» с «высочайшим уровнем голосования» за ЕР.

Наблюдатели привыкли считать, что высокая явка делает результат «непровластным», но в этот раз все вышло наоборот, заметил политолог Дмитрий Гусев. Отсюда, уверен он, «проистекает история с провалом всего протеста». Главной темой была поддержка СВО и патриотизма, и никакие политические партии «не могли вести себя по-другому», поскольку «когда все сражаются в одном окопе, невозможно критиковать», объяснил эксперт: «Как Зюганов, или Миронов, или Слуцкий будут критиковать ЕР, когда партии соревнуются в том, кто доставит больше гуманитарки и разработает больше законов в поддержку СВО?» Таким образом, «протест нивелировался», из чего и получились «все результаты выборов», добавил политолог.

В следующем пятилетнем электоральном цикле борьба развернется с учетом возрастающего информационного давления на Россию, продолжил господин Гусев: «Это будет той базовой линией, по которой пройдет вся политическая борьба». Вторым фактором станет победа либо дальнейшая эскалация СВО, третьим — ухудшение социально-экономической ситуации. «Придет время непростых решений, это значит, будет много протеста, а на политическом рынке (возрастет.— “Ъ”) предложение простых популистских решений»,— спрогнозировал эксперт. Сельские территории при этом сохранят свою базовую приверженность, тогда как в мегаполисах и средних городах развернется борьба между партиями, заключил политолог.

Эксперты обсудили причины и последствия рекордной победы «Единой России» на выборах

Еще одним заметным итогом выборов стало продвижение на депутатские позиции выпускников президентских кадровых программ. По данным замдиректора группы «Полилог» Никиты Сетова, в Думу избрались почти 50 участников таких проектов, в том числе 19 выпускников проекта для ветеранов СВО «Время героев» (18 выдвинутых ЕР и один самовыдвиженец). «Возможно, они зададут какой-то новый стандарт депутатского поведения»,— предположил господин Сетов.

Еще 28 новоизбранных депутатов оказались победителями первого и второго сезона конкурса «Лидеры России — политика». По подсчетам Никиты Сетова, это вдвое больше, чем по итогам кампании-2021. 23 из них представляют ЕР, по двое — ЛДПР и «Новых людей», еще один выдвигался самостоятельно, но уже в Думе примкнул к «Новым». «Это говорит о том, что история с обновлением в российской политической системе приобретает некоторую системную модель»,— резюмировал эксперт.

Григорий Лейба

Фотогалерея

Как голосовала Россия

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Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Избиратели на участке

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

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