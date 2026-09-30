Сотрудника Минобороны задержали по делу о фортификациях в Курской области
Ответственного за приемку оборонительных сооружений в Курской области и соседних регионах сотрудника Минобороны задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«По предварительным данным, он подписывал акты приемки, что называется, не глядя, то есть фактически не принимая никаких работ. <...> Правительство Курской области, со своей стороны, самым активным образом намерено и далее сотрудничать с органами правосудия для изобличения всех причастных к этим беспрецедентным по масштабу и цинизму преступлениям»,— написал господин Хинштейн в «Максе».
Губернатор заявил о намерении правительства Курской области продолжить сотрудничество с органами правосудия для «изобличения всех причастных к этим беспрецедентным по масштабу и цинизму преступлениям». Прежде ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что действия подозреваемого в 2023 году привели к завышению стоимости работ и установке некачественных фортификационных сооружений в виде железобетонных пирамид в Курской области.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Оборона с отмыванием».
По версии прокурорской проверки, приемка была одним из звеньев схемы, в которой подрядчики создавали видимость строительства и выводили бюджетные деньги через фиктивные договоры на материалы и оборудование. Руководители структуры, через которую шло финансирование, привлекали аффилированных бизнесменов, игнорировали отсутствие у них техники и персонала, а за это, как утверждало следствие, получали откаты в размере 10–25% стоимости объектов.
В одном из описанных эпизодов подрядчик получил аванс 153 млн руб., но работы не выполнил; вместо возврата денег чиновники заключили новый договор с другой компанией и перечислили ей еще 173 млн руб. По другому делу следствие указывало, что строительство опорных пунктов было выполнено лишь на 10%, однако в документах отражались якобы завершенные работы, после чего подрядчику направляли дополнительные средства.
Последствием такой конструкции стал ущерб бюджету более 4 млрд руб.: в июле 2025 года сообщалось, что на линии обороны было выделено 19 млрд руб., но часть сооружений на границе так и не появилась. Работы, которые должны были завершиться к концу 2023 года, не были закончены; в августе 2024 года вооруженные силы Украины прорвали границу и заняли часть Курской области.