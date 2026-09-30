Сотрудника Минобороны задержали по делу о фортификациях в Курской области

Ответственного за приемку оборонительных сооружений в Курской области и соседних регионах сотрудника Минобороны задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«По предварительным данным, он подписывал акты приемки, что называется, не глядя, то есть фактически не принимая никаких работ. <...> Правительство Курской области, со своей стороны, самым активным образом намерено и далее сотрудничать с органами правосудия для изобличения всех причастных к этим беспрецедентным по масштабу и цинизму преступлениям»,— написал господин Хинштейн в «Максе».

Губернатор заявил о намерении правительства Курской области продолжить сотрудничество с органами правосудия для «изобличения всех причастных к этим беспрецедентным по масштабу и цинизму преступлениям». Прежде ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что действия подозреваемого в 2023 году привели к завышению стоимости работ и установке некачественных фортификационных сооружений в виде железобетонных пирамид в Курской области.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Оборона с отмыванием».