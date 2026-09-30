МВД предложило повысить штрафы для участников уголовного судопроизводства

Штрафы за неисполнение обязанностей перед судом для потерпевших, свидетелей, экспертов и других участников уголовного судопроизводства могут быть повышены в три раза — до 33 тыс. руб. Соответствующие поправки к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) предложило МВД. Втрое могут увеличиться и денежные взыскания для лиц, поручившихся перед следствием за подозреваемых и обвиняемых. Рост штрафов, уверены в МВД, повысит ответственность граждан перед судом. Эксперты сомневаются, что законопроект что-то изменит, поскольку статья УПК о личном поручительстве применяется редко.

МВД опубликовало 29 сентября для общественного обсуждения законопроект о трехкратном увеличении штрафа за неисполнение обязательств поручителя (ст. 103 УПК). Параллельно с этим ведомство выступает за увеличение с 2,5 тыс. до 8 тыс. руб. штрафа по ст. 117 УПК — за неисполнение участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей. Эта мера применяется в отношении свидетелей, потерпевших, экспертов, переводчиков и других участников судебного процесса в случае, если они нарушают порядок заседания (шумят, выказывают неуважение к суду и т. п.) или не выполняют обязанности (например, не приходят на заседание без уважительной причины).

В пояснительных материалах МВД указывает, что действующие размеры денежных взысканий по обеим статьям УПК вводились еще в 2008 году и с того момента не пересматривались. Низкие штрафы привели к снижению «превентивного значения» указанных норм — и это ограничило практику их применения судами. Министерство приводит в пример ситуацию, которая сложилась в Московской области.

Подробнее — в материале «Ъ» «Поручительство подорожает».