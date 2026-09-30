На Урале задержали подозреваемых перекупщиков билетов на хоккей

В Свердловской области силовики задержали подозреваемых в мошенничестве с билетами на хоккейные матчи. По версии следствия, злоумышленники создавали копии официального ресурса с билетами, через которые продавали билеты по завышенной цене, сообщает «Четвертый канал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным УФСБ России по Свердловской области, злоумышленники выкупали билеты на официальном сайте, после чего перепродавали их через созданные копии в несколько раз дороже. Так как в момент старта продаж билетов спрос был повышенным, основной сайт переставал работать. Из-за этого болельщики переходили на сайты-копии, которые внешне не отличались от официального, и покупали там билеты.

«Расследование показало, что предполагаемая схема могла действовать несколько лет. Установить механизм ее работы удалось благодаря совместной работе региональных управлений ФСБ и МВД, а также IT-специалистов»,— сообщили в Антитеррористической комиссии Свердловской области.

В настоящий момент фигурантам предъявлено обвинение, материалы переданы в суд.

Полина Бабинцева