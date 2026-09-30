Арестованы гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало и его заместитель Елена Боханова

Как стало известно “Ъ”, под аресты отправлены гендиректор Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало и его заместитель по экономике Елена Боханова. Обвинение в особо крупном мошенничестве последняя признала, а потому оказалась под арестом дома, тогда как ученый попал в СИЗО.

Об арестах в ЦАГИ стало известно на заседании апелляционной инстанции Мособлсуда, рассматривавшей 30 сентября жалобу защиты на решение Жуковского горсуда, который месяц назад отправил Кирилла Сыпало в изолятор. По словам адвоката ученого, своему уголовному преследованию по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ тот обязан показаниям заместителя по экономике Елене Бохановой. Последняя признала вину, рассказала о гендиректоре ЦАГИ как о соучастнике хищений (их сумма названа не была), после чего на очной ставке подтвердила показания. В результате 5 сентября Жуковский суд избрал госпоже Бохановой меру пресечения в виде домашнего ареста, а Кирилла Сыпало на два месяца заключил в СИЗО.

По словам представителя защиты, в ходе обысков ничего компрометирующего у Кирилла Сыпало не нашли: «Не было ни крупных сумм, ни драгоценностей, ни скрытых счетов». В распоряжении семьи обвиняемого, как следовало из приобщенных к делу документов, две квартиры: его пожилой матери в Песчаном переулке Москвы и его жены на Хорошевском шоссе, в которых он может находиться под следствием с электронным браслетом, контролирующим перемещения. Загранпаспорт ученого находится в ФСБ, добавил защитник. По его словам, до задержания гендиректор ЦАГИ в течение двух месяцев в качестве свидетеля ходил на допросы, но не пытался скрыться или оказать давление на заместителя, которая об этом сама сообщила. Вину ученый не признал.

Подробнее — в материале «Ъ» «Руководство ЦАГИ обвинили в хищениях».