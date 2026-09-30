Руководство ЦАГИ обвинили в хищениях

Как стало известно “Ъ”, под аресты отправлены гендиректор Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало и его заместитель по экономике Елена Боханова. Обвинение в особо крупном мошенничестве последняя признала, а потому оказалась под арестом дома, тогда как ученый попал в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Сыпало попал под арест по уголовному делу об особо крупном мошенничестве

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ Кирилл Сыпало попал под арест по уголовному делу об особо крупном мошенничестве

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Об арестах в ЦАГИ стало известно на заседании апелляционной инстанции Мособлсуда, рассматривавшей 30 сентября жалобу защиты на решение Жуковского горсуда, который месяц назад отправил Кирилла Сыпало в изолятор. По словам адвоката ученого, своему уголовному преследованию по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ тот обязан показаниям заместителя по экономике Елене Бохановой. Последняя признала вину, рассказала о гендиректоре ЦАГИ как о соучастнике хищений (их сумма названа не была), после чего на очной ставке подтвердила показания. В результате 5 сентября Жуковский суд избрал госпоже Бохановой меру пресечения в виде домашнего ареста, а Кирилла Сыпало на два месяца заключил в СИЗО.

По словам представителя защиты, в ходе обысков ничего компрометирующего у Кирилла Сыпало не нашли: «Не было ни крупных сумм, ни драгоценностей, ни скрытых счетов».

В распоряжении семьи обвиняемого, как следовало из приобщенных к делу документов, две квартиры: его пожилой матери в Песчаном переулке Москвы и его жены на Хорошевском шоссе, в которых он может находиться под следствием с электронным браслетом, контролирующим перемещения. Загранпаспорт ученого находится в ФСБ, добавил защитник. По его словам, до задержания гендиректор ЦАГИ в течение двух месяцев в качестве свидетеля ходил на допросы, но не пытался скрыться или оказать давление на заместителя, которая об этом сама сообщила. Вину ученый не признал.

Сам фигурант, выступая из СИЗО по видео-конференц-связи, также гарантировал, что в случае изменения меры пресечения не скроется, отмечая, что нахождение под стражей отрицательно сказалось на состоянии его здоровья.

Мособлсуд жалобу отклонил. Вторая фигурантка со своим уголовным преследованием согласилась и на него не жаловалась.

Кирилл Сыпало родился 18 декабря 1970 года в Москве. В 1993 году окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности «динамика полета и управление движением ракет и космических аппаратов». В МАИ прошел все должности от ассистента до профессора. В 2009–2012 годах — первый заместитель декана факультета «робототехнические и интеллектуальные системы» МАИ. В 2012 году защитил докторскую диссертацию. В 2015–2018 годах — первый заместитель гендиректора НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского». В 2016 году избран членом-корреспондентом РАН. С августа 2018 года — гендиректор ЦАГИ.

Возглавляемый Кириллом Сыпало институт был основан 1 декабря 1918 года, расположен в подмосковном Жуковском. В 1994 году ЦАГИ получил статус государственного научного центра. С 2014 года входит в состав НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского». Занимается исследованиями и испытаниями авиационной и ракетно-космической техники, изучает аэродинамику, динамику полета и прочность конструкций. Располагает более чем 60 аэродинамическими трубами и газодинамическими установками. На 2024 год в институте работали свыше 4,5 тыс. человек и действовали восемь центров компетенций.

В 2025 году институт участвовал в работах по самолетам гражданской авиации МС-21 и SJ-100, проектировании демонстратора технологий сверхзвукового полета «Стриж». В начале того же года на базе технопарка ЦАГИ была запущена первая очередь научно-производственного центра беспилотных авиационных систем.

Алексей Соковнин