Посланник Ватикана встретился с Ушаковым, Лантратовой и Львовой-Беловой в Москве

Специальный посланник папы римского по украинскому урегулированию Матео Дзуппи завершил рабочую поездку в Москву. Он провел встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

Темами обсуждений стали российско-украинский конфликт и перспективы его урегулирования, взаимодействие России и Ватикана по гуманитарным вопросам, поиск пропавших без вести, обмены военнопленными и гражданскими лицами, а также воссоединение семей. Кроме того, Матео Дзуппи пообщался с военнопленными из Украины.

Представителю папы римского также рассказали о гуманитарном кризисе в Алешках Херсонской области. «Дзуппи был подробно проинформирован о преступных действиях киевского режима, фактически взявшего в заложники мирное население города и блокирующего любые попытки доставить продовольствие, медикаменты, провести эвакуацию оставшихся в городе гражданских лиц»,— указано в пресс-релизе российского МИДа.

Матео Дзуппи находился с визитом в Москве 28-30 сентября. В августе Россию посетил архиепископ Пол Ричард Галлахер, возглавляющий дипломатическую службу Ватикана. Это стало его первым визитом в Россию с начала специальной военной операции на Украине.

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