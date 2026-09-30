Посланник Ватикана встретился с Ушаковым, Лантратовой и Львовой-Беловой в Москве
Специальный посланник папы римского по украинскому урегулированию Матео Дзуппи завершил рабочую поездку в Москву. Он провел встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.
Темами обсуждений стали российско-украинский конфликт и перспективы его урегулирования, взаимодействие России и Ватикана по гуманитарным вопросам, поиск пропавших без вести, обмены военнопленными и гражданскими лицами, а также воссоединение семей. Кроме того, Матео Дзуппи пообщался с военнопленными из Украины.
Представителю папы римского также рассказали о гуманитарном кризисе в Алешках Херсонской области. «Дзуппи был подробно проинформирован о преступных действиях киевского режима, фактически взявшего в заложники мирное население города и блокирующего любые попытки доставить продовольствие, медикаменты, провести эвакуацию оставшихся в городе гражданских лиц»,— указано в пресс-релизе российского МИДа.
Матео Дзуппи находился с визитом в Москве 28-30 сентября. В августе Россию посетил архиепископ Пол Ричард Галлахер, возглавляющий дипломатическую службу Ватикана. Это стало его первым визитом в Россию с начала специальной военной операции на Украине.
Подробнее — в материале «Ъ» «Москва и Ватикан закрепили канал связи».
Канал связи между Россией и Ватиканом по украинской проблематике имеет практическую гуманитарную часть: под руководством Матео Дзуппи создан механизм обмена между Киевом и Москвой списками для воссоединения семей. При передаче списков пленных для обмена Ватикан выполняет посреднические функции через посольство России при Святом престоле, что указывает на его роль, выходящую за рамки политических консультаций.
Летом 2023 года, после поездок Дзуппи в Киев и Москву, были достигнуты договоренности по механизму воссоединения детей с родителями и опекунами. В тот же период появлялась информация об участии Ватикана в подготовке списков пленных. В 2025 году гуманитарную роль Ватикана, включая содействие обмену пленными и возвращению украинских детей, отдельно отмечал Госдепартамент США.