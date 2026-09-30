Максим Митрофанов переизбран на должность генерального секретаря РФС

Исполком Российского футбольного союза (РФС) переизбрал Максима Митрофанова на должность генерального секретаря. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Митрофанов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Максим Митрофанов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Решение было принято на заседании исполкома, которое прошло в формате видеоконференцсвязи. Господин Митрофанов будет занимать свой пост до 4 октября 2030 года.

Максиму Митрофанову 44 года. С 2007 по 2017 год он был генеральным директором петербургского «Зенита». В 2015 году функционер начал работу в РФС. В июле 2022 года господин Митрофанов был назначен временно исполняющим обязанности генерального секретаря, в октябре того же года официально вступил в должность. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Арнольд Кабанов