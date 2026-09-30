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Девятая Госдума приступила к работе спустя 10 дней после выборов

Госдума девятого созыва 30 сентября собралась на первое пленарное заседание. На нем решались только организационные вопросы: избраны спикер (им вновь стал Вячеслав Володин), вице-спикеры и председатели комитетов, а также зарегистрированы пять фракций.

Первое заседание вопреки регламенту открыл не старейший депутат (в нынешнем созыве им снова стал 90-летний Владимир Ресин), а 79-летний Юрий Петров, которого «Единая Россия» (ЕР) ранее выдвинула на должность председателя нового комитета по уголовному и административному законодательству. Господин Петров по очереди обратился к трем думским старейшинам — единороссам Ресину и Валентине Терешковой, а также к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — с вопросом «Открываем заседание?». Получив согласие, он выразил им «искреннюю благодарность за оказанное доверие».

Компанию господину Петрову в президиуме составили представители всех фракций — Николай Харитонов (КПРФ), Валерий Селезнев (ЛДПР), Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») и Сардана Авксентьева («Новые люди»). Они выступили по очереди, после чего депутаты перешли к организационным вопросам. Были избраны счетная комиссия, временная комиссия по регламенту и временный секретариат. После короткого перерыва Дума зарегистрировала фракции и приступила к избранию руководства.

Подробнее — в материале «Меньше слов и драки нету».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Сохранение Вячеслава Володина на посту спикера означает продолжение модели, в которой председатель Госдумы совмещает поддержку курса президента с консолидацией разных политических сил. При нем оппозиционные фракции гарантированно получают посты в руководстве палаты и комитетов, а сам спикер отвечает за публичный имидж Думы, отношения с правительством и содержание пленарных заседаний.

Вячеслав Володин возглавил Госдуму в 2016 году и сохранил должность после выборов 2021 года. Его кандидатуру на новый срок официально выдвинула «Единая Россия». Спикер Госдумы, помимо представительства парламентского большинства, должен быть фигурой, способной обеспечивать согласованную работу фракций.

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