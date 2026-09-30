Генпрокуроры стран СНГ договорились о возврате криминальных активов

Генеральные прокуроры стран—участников СНГ согласовали концепцию договора о сотрудничестве в сфере возврата активов из-за рубежа, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на 36-м заседании координационного совета генеральных прокуроров государств—участников СНГ в Казани. Документ станет основой для дальнейшей разработки международного договора. Одновременно участники договорились создать экспертную сеть по возврату активов на пространстве Содружества.

По словам господина Гуцана, сеть должна ускорить обмен информацией и укрепить профессиональные связи между надзорными ведомствами. Сейчас в мире действует около десяти межведомственных сетей по возврату активов, однако ни одна из них не объединяет все страны СНГ. Новая площадка будет заниматься вопросами заморозки и конфискации имущества в рамках национальных процедур.

Концепция предусматривает возможность совместной работы за пределами уголовного судопроизводства, а также инициативную передачу информации без предварительного запроса. Это должно упростить взаимодействие в ситуациях, когда незаконно полученные средства или имущество перемещаются между несколькими юрисдикциями, оформляются на номинальных владельцев либо переводятся в цифровые активы.

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