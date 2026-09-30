Генпрокуроры стран СНГ договорились о возврате криминальных активов
Генеральные прокуроры стран—участников СНГ согласовали концепцию договора о сотрудничестве в сфере возврата активов из-за рубежа, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на 36-м заседании координационного совета генеральных прокуроров государств—участников СНГ в Казани. Документ станет основой для дальнейшей разработки международного договора. Одновременно участники договорились создать экспертную сеть по возврату активов на пространстве Содружества.
По словам господина Гуцана, сеть должна ускорить обмен информацией и укрепить профессиональные связи между надзорными ведомствами. Сейчас в мире действует около десяти межведомственных сетей по возврату активов, однако ни одна из них не объединяет все страны СНГ. Новая площадка будет заниматься вопросами заморозки и конфискации имущества в рамках национальных процедур.
Концепция предусматривает возможность совместной работы за пределами уголовного судопроизводства, а также инициативную передачу информации без предварительного запроса. Это должно упростить взаимодействие в ситуациях, когда незаконно полученные средства или имущество перемещаются между несколькими юрисдикциями, оформляются на номинальных владельцев либо переводятся в цифровые активы.
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Практический смысл будущего взаимодействия — связать розыск имущества с быстрым принятием обеспечительных мер: стороны должны обмениваться информацией и документами, незамедлительно ограничивать распоряжение активами и подсказывать друг другу, какие нормы национального права использовать для их возврата. Это позволяет не ждать завершения всех процедур в одной стране, прежде чем действовать в другой.
Возврат может оформляться через уголовное преследование и конфискацию в иностранном государстве, по инициативе другой страны, посредством административной конфискации или гражданских исков, в том числе в рамках банкротства. При этом уголовный приговор нужен не всегда: для поиска имущества за рубежом в некоторых юрисдикциях достаточно промежуточного судебного решения, санкционирующего такие действия.