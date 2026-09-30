Клуб НХЛ «Колорадо» продлил контракт с тренером-чемпионом Джаредом Беднаром

«Колорадо Эвеланш» подписал новый контракт с главным тренером Джаредом Беднаром. Об этом сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Соглашение с 54-летним канадским специалистом рассчитано до конца сезона-2030/31. «С нетерпением жду возможности усердно работать каждый день в этом сезоне и в дальнейшем, чтобы достичь нашей цели — выиграть еще один Кубок Стэнли»,— сказал тренер.

Джаред Беднар возглавил «Колорадо» в 2016 году. Под его руководством команда завоевала Кубок Стэнли (2022), обыграв в финальной серии «Тампа-Бей Лайтнинг» со счетом 4:2. До назначения в «Эвеланш» канадец работал в клубах Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) и Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Арнольд Кабанов