TheatreHD показывает бельгийские балеты Равеля в кино

Российская публика увидела эти балеты впервые, и выглядят они на удивление свежо, хотя им уже десять лет. В Антверпене премьера программы в честь Равеля (две одноактные новинки страховал бесспорный хит — бежаровское «Болеро») состоялась в 2016-м и была приурочена к 140-летию композитора. Опоздание на год вынужденное: в 2015-м Сиди Ларби Шеркауи только получил пост худрука Королевского балета Фландрии, оммаж Равелю стал его первым проектом.

К тому времени знаменитый хореограф-авангардист, выходец из труппы Алена Плателя, ставил в балетном театре с 2004 года и уже вполне там освоился. Микст из фирменной текучей полупартерной пластики со вполне академическими пуантами-пируэтами стал его новым языком, достаточно убедительным и самостоятельным. Труппе Балета Фландрии, поднаторевшей на современной классике, лексика Шеркауи подошла идеально.

Его «Выставка» ставила перед артистами задачи не столько технические, сколько психологические и актерские.

Всякую иллюстративность и жанровое разнообразие (всех этих «невылупившихся цыплят», «двух евреев» и проч.) он из своего балета исключил, сочинив историю про то, как картины взаимодействуют с человеком, как призрачны и прозрачны границы между внутренним и внешним миром.

Дизайнер и сценограф Тим ван Стенберген помог сделать эту идею зримой: выстроил на сцене подвижную конструкцию из барочных рам и пурпурно-золоченых стульев — артисты оказывались то зрителями, то персонажами картин. Изумительные костюмы (изысканный принт на климтовском золоте женских хитонов и кринолинов, коричневые брюки мужчин, отделанные витым золоченым шнуром) подчеркивали парадность «Выставки», но не стесняли пластическую откровенность эмоций как посетителей, так и персонажей. Каждый из двадцати артистов представал в обоих обличьях.

Подробнее читайте в материале «Выставочный залп».