«Чтобы увидеть будущее, достаточно заглянуть в прошлое»

Никакой коррупции и мздоимства: фильмы и сериалы о негативе в правоохранительной системе рискуют лишиться бюджетного финансирования, утверждают источники “Ъ”. Это делается для того, чтобы исключить фактор подрыва доверия к государственным институтам. Официального подтверждения этой информации пока не последовало. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что на экраны возвращается добрый Дядя Степа — милиционер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Как сообщают источники “Ъ” в крупных киностудиях, фильмы и сериалы про коррупцию в силовом блоке и правоохранительных органах больше не получат государственного финансирования. Собеседники уточнили, что речь идет о любых сценариях, где представители МВД, ФСБ, СКР или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах. Мера также касается и кино про маньяков и серийных убийц. Официального подтверждения этой информации пока что не последовало. Тем не менее что-то подсказывает, она в той или иной степени соответствует действительности.

Полицейский или, как сейчас принято говорить, силовик — представитель власти. Если он ведет себя неподобающим образом, то фактически дискредитирует государство. Если это видит зритель на российском экране, что он думает? Что касается фильмов про маньяков и им подобных, вероятно, ответственные чиновники опасаются (возможно, не без оснований), что это спровоцирует нездоровый интерес к данной очень щекотливой тематике, особенно среди подрастающего поколения, а также в свете нового закона о запрете кинокартин, противоречащих традиционным духовно-нравственным ценностям. Интересно, что будет с теми фильмами и сериалами, что уже отсняты и до сих пор популярны у народа?

Скажем так, не везде доблестные правоохранители таковыми являются. Что касается традиционных ценностей, с этим порой совсем все плохо.

Как бы то ни было, попробуем смоделировать, как будет выглядеть в новых условиях полицейский-силовик на телеэкране. Никакого труда это не составит. Чтобы увидеть будущее, достаточно заглянуть в прошлое. Вспоминаем сверхпопулярный советский сериал «Следствие ведут знатоки». Мудрый, сдержанный и принципиальный следователь Павел Павлович Знаменский не только профессионально расследует и пресекает преступления, но и воспитывает оступившихся граждан. Многие из них благодаря душеспасительным беседам встают на путь исправления, всё осознают и просветляются.

Другой культовый сериал известный практически каждому — «Место встречи изменить нельзя». Оперативник, начальник отдела по борьбе с бандитизмом (с бандитизмом, понимаете), капитан Глеб Жеглов порой излишне жесткий и даже допускает некие отступления от закона, естественно, ради всеобщего блага. Однако его уравновешивает мягкий, правильный и неравнодушный к людям отличник Володя Шарапов. И еще одно направление — это разоблачение диверсантов, шпионов и прочих врагов народа. Здесь примеров приводить не будем, их предостаточно.

Что же, учитывая развитие современных технологий, в принципе можно снять интересное кино так, чтобы зритель получил положительный настрой и вышел бы из кинотеатра в приподнятом настроении. Проблема в другом. Как бы оказавшись в миру и встретившись с силовиком в реальности, тотчас бы не растерял гражданин тот правильный положительный настрой. Последствия всего этого могут быть нежелательными.

Дмитрий Дризе