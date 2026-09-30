Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

ХК «Автомобилист» обыграл «Ладу» в домашнем матче

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) в пользу хозяев.

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

В составе победителей шайбы забросили Джесси Блэкер (2), Максим Тарасов (12) и Ярослав Бусыгин (59). У «Лады» отличился Дмитрий Кугрышев (49).

После 10 матчей «Автомобилист» набрал 10 очков и занимает шестое место в Восточной конференции. «Лада» с пятью очками находится на пятом месте в Западной конференции.

Следующий матч екатеринбургский клуб проведет 2 октября дома против «Амура».

Полина Бабинцева

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд