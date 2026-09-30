«УГМК-Застройщик» построит многофункциональный комплекс в Кемерово

Правительство Кузбасса и уральский девелопер «УГМК-Застройщик» договорились о строительстве многофункционального комплекса «Московская площадь» в Кемерово. Документ подписали губернатор Кемеровской области Илья Середюк и гендиректор девелопера Евгений Мордовин на форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Кемеровской области Илья Середюк и гендиректор девелопера Евгений Мордовин на форуме 100+ TechnoBuild

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Губернатор Кемеровской области Илья Середюк и гендиректор девелопера Евгений Мордовин на форуме 100+ TechnoBuild

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

На участке площадью более 5 га планируется построить свыше 81,5 тыс. кв. м жилья. Проект предусматривает девять башен переменной этажности на едином стилобате, одна из них — высотой до 150 м. На первых этажах разместятся фитнес-клуб с бассейнами, кафе, рестораны и другие коммерческие объекты. Предусмотрены гостиница, центральная площадь и подземные паркинги.

«Кемерово заслужил архитектуру, которой можно гордиться. "Московская площадь" станет нашим вкладом в развитие города: здесь появится небоскреб — новый архитектурный маяк, а благоустроенная территория продолжит городскую набережную и создаст новое общественное пространство»,— отметил господин Мордовин.

Выступая на форуме, господин Середюк сообщил, что Кузбасс рассчитывает привлечь к комплексному развитию территорий девелоперов из других регионов. По его словам, власти формируют для инвесторов площадки с заранее определенными условиями строительства и развития инфраструктуры. «Мы изучаем опыт всей страны, в том числе Свердловской области и Екатеринбурга, где сегодня реализуются интересные проекты. Мы приглашаем застройщиков, заинтересованных, как и мы, в развитии Кузбасса, к реализации совместных проектов»,— сказал Илья Середюк.

«УГМК-Застройщик» уже реализует в Кузбассе туристический проект «Шермонт» в Шерегеше. Илья Середюк назвал компанию одним из ключевых инвесторов курорта. По его данным, сейчас Шерегеш принимает около 1,7 млн туристов, к 2030 году турпоток планируется увеличить до 3,3 млн человек. Объем частных инвестиций в развитие курорта оценивается в 240 млрд руб. Власти Кузбасса планируют разработать единый мастер-план Шерегеша и дизайн-код территории. Регион рассматривает развитие железнодорожного сообщения с курортом. В частности, обсуждается возможность запуска прямого поезда из Екатеринбурга в Шерегеш.

Евгения Яблонская