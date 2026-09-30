Глава ОЗММ в Белгородской области может войти в совет директоров предприятия

Действующий совет директоров АО «Оскольский завод металлургического машиностроения» (ОЗММ, входит в Объединенную металлургическую компанию — ОМК) может досрочно прекратить полномочия, сформировав новый состав участников, включающий гендиректора предприятия Александра Петренко. Это следует из данных на сервере раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Господин Петренко, ранее не входивший в совет директоров предприятия, может заменить топ-менеджера ОЗММ Дениса Филичева. В перечень кандидатов на посты членов совета также вошли Александр Волков, Алексей Долгов, Вадим Дубасов, Павел Звегинцев, Станислав Михайлов и Юлия Морочко.

Внеочередное собрание акционеров ОЗММ запланировано на 3 декабря. В повестке дня помимо избрания нового состава совета директоров значатся вопросы о выборе аудитора и утверждении обновленной редакции устава компании.

«Ъ-Черноземье» направил предприятию запрос с просьбой уточнить, с чем связаны возможные изменения в составе совета директоров ОЗММ.

По данным Rusprofile, АО «Оскольский завод металлургического машиностроения» зарегистрировали в Старом Осколе в январе 1994 года. Основной вид деятельности — механическая обработка металлических изделий. Уставный капитал предприятия составляет 276,5 млн руб. Информация об учредителях ОЗММ отсутствует в госреестре юрлиц. В 2025 году выручка общества упала на 64% — до 814,7 млн руб., а чистый убыток увеличился почти в пять раз — до 1,96 млрд руб. Гендиректор — Александр Петренко.

В феврале 2024 года «Ъ-Черноземье» сообщал о смене совета директоров ОЗММ после перехода завода под контроль ОМК. Тогда акционеры досрочно прекратили полномочия бывшего основного владельца ОЗММ Олега Клюки. Александр Петренко возглавил предприятие в апреле 2026 года на фоне снижения выручки и увеличения убытков ОЗММ.

Об отказе ОМК от строительства на Белгородчине предприятия за 42 млрд руб. — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов