«В отделении всегда была железная дисциплина»

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции Челябинска оставил без изменения обвинительный приговор старшей медсестре травматологической больницы Сургута (ХМАО-Югра) Ольге Матвийчук, которой в 2025 году назначили три года условно за доведение до самоубийства своей подчиненной. В 2023 году она была оправдана, но апелляция отменила приговор и направила уголовное дело на новое рассмотрение. Ее защита не исключает, что будет подана жалоба в Верховный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ольга Матвийчук обвинялась в доведении до самоубийства (ч.1 ст.110 УК РФ) своей подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой. В 2021 году она стала старшей медицинской сестрой отделения анестезиологии и реанимации Сургутской клинической травматологической больницы. Как следует из материалов дела, она «заимела мнимое чувство вседозволенности, подкрепленного доминирующим положением в коллективе и поддержкой со стороны начальства». Учитывая строгую рабочую иерархию, под видом исполнения надзора за подчиненными Ольга Матвийчук, по версии следствия, хамила медсестрам, оскорбляла, публично отчитывала, кричала на них, составляла неудобные графики дежурств.

Согласно материалам уголовного дела, потерпевшая была негласным лидером в коллективе, чувствовала свою ответственность перед коллегами. Она остро переживала оскорбления других медсестер, перенимая это на себя, считала, что это относится и к ней. Поэтому она устала терпеть подобное отношение, написав анонимную претензию о досудебном порядке урегулирования конфликта, поскольку другим попросту не хватало смелости.

Когда Ольга Матвийчук узнала о жалобе, то стала выявлять инициатора среди сестринского персонала. В случае отказа, она, по версии обвинения, угрожала увольнением тому, кто написал жалобу, и тем, кто его покрывает.

Аяжан Ташмагамбетова не хотела, чтобы других уволили по ее вине, поэтому созналась Ольге Матвийчук в написании жалобы. Вскоре старшая медсестра создала для нее невыносимые условия труда, «создала обстановку непрекращающихся тирании и страха».

«В отделении всегда была железная дисциплина. Ольга Матвийчук очень строго принимала смену. Если был какой-то недостаток, например: у пациента появилось какое-то пятно, похожее на пролежень, то сотруднику устраивался такой разнос, что работник в другой раз не думал отдыхать пока не сделает, все как положено. Спорить, убеждать Ольгу Матвийчук, что-то ей доказывать было бесполезно»,— следует из показаний свидетелей.

Согласно другим показаниям, «Ольга Матвийчук, наорав на кого-либо, быстро успокаивалась и ходила потом в хорошем настроении, со всеми нормально разговаривала, как будто получала от этого моральное удовлетворение».

Как следует из материалов уголовного дела, потерпевшая стала чувствовать себя отверженной, самоощущение обострялось безысходностью положения. На этом фоне у нее развилась депрессия. В результате Аяжан Ташмагамбетова покончила с собой у себя в квартире.

В ходе судебных заседаний Ольга Матвийчук отрицала свою вину и утверждала, что удивилась жалобе от потерпевшей. По ее словам, она «от подчиненных требовала только выполнения работы, поскольку отделение сложное, больные тяжелые, никого не оскорбляла, нецензурно не выражалась, если кто-то плохо справлялся, предлагала поискать другое место работы».

Ее адвокат Иван Деревянко указывал на то, что жесткий стиль работы его подзащитной имел место лишь до поступления жалобы. По его словам, после этого Ольга Матвийчук стала вести себя спокойно, сдержанно и подчеркнуто вежливо, что подтверждают показания свидетелей. Адвокат добавил, что в психолого-психиатрической экспертизе не было указано, что именно действия старшей медсестры повлияли на решение потерпевшей покончить с собой.

В 2023 году Сургутский городской суд оправдал Ольгу Матвийчук, но в 2024 году апелляционная инстанция это решение отменила, направив дело на пересмотр.

В 2025 году суд в Сургуте назначил ей три года условно, а апелляция изменила мотивировочную часть приговора. Позже кассация отменила это решение, вернув дело в апелляционный суд. При повторном рассмотрении апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены приговора. В августе Ольга Матвийчук снова подала кассационную жалобу. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции Челябинска в начале сентября оставил приговор в силе.

Иван Деревянко не исключил, что будет подана жалоба в Верховный суд.

Артем Путилов