Певец и автор песен Роджер Тейлор, больше всего известный широкой публике как барабанщик группы Queen, в рамках небольшого турне по родной Британии представил в легендарном лондонском зале Roundhouse новый сольный альбом «Violence Insane in a Beautiful World» («Безумие насилия в прекрасном мире»).

Роджер Тейлор — единственный из участников группы Queen в XXI веке более или менее регулярно выпускает новую музыку. Queen постоянно рождают информационные поводы: сборники, концертные альбомы, переиздания или записи с приглашенными вокалистами.

Однако гитарист Брайан Мэй в последний раз радовал публику полноценным собранием своих песен еще в прошлом веке, а басист Джон Дикон после смерти Фредди Меркьюри в 1991 году постепенно отошел от дел и с середины 1990-х в проектах под брендом Queen практически не участвовал.

То есть в XXI веке Роджер Тейлор как автор фактически отдувается за всех. Роджер Тейлор — автор таких хитов Queen, как «I’m In Love With My Car», «Radio Ga Ga», «A Kind Of Magic», «The Invisible Man», так что фанаты вправе ждать от него «того самого» звука Queen.

Подробнее — в материале «Темза впала в Лимпопо».