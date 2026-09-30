Темза впала в Лимпопо

Певец и автор песен Роджер Тейлор, больше всего известный широкой публике как барабанщик группы Queen, в рамках небольшого турне по родной Британии представил в легендарном лондонском зале Roundhouse новый сольный альбом «Violence Insane in a Beautiful World» («Безумие насилия в прекрасном мире»). Свежую пластинку ветерана оценил Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Columbia Records Фото: Columbia Records

Роджер Тейлор — единственный из участников группы Queen в XXI веке более или менее регулярно выпускает новую музыку. Queen постоянно рождают информационные поводы: сборники, концертные альбомы, переиздания или записи с приглашенными вокалистами. Однако гитарист Брайан Мэй в последний раз радовал публику полноценным собранием своих песен еще в прошлом веке, а басист Джон Дикон после смерти Фредди Меркьюри в 1991 году постепенно отошел от дел и с середины 1990-х в проектах под брендом Queen практически не участвовал.

То есть в XXI веке Роджер Тейлор как автор фактически отдувается за всех. Роджер Тейлор — автор таких хитов Queen, как «I’m In Love With My Car», «Radio Ga Ga», «A Kind Of Magic», «The Invisible Man», так что фанаты вправе ждать от него «того самого» звука Queen. Выпуская в 2021 году свой предыдущий альбом «Outsider», в интервью “Ъ” на вопрос о непременном «ощущении Queen» в его сольных работах Тейлор ответил:

«Это просто часть моего стиля. Эти вокальные гармонии неотделимы от нас, музыкантов Queen, и я думаю, члены The Beatles могли бы сказать то же самое».

Песни для «Violence Insane in a Beautiful World» Роджер Тейлор сочинил самостоятельно, за исключением кавер-версии на песню Джона Леннона «Jealous Guy». Ее сложно петь: нужно иметь в виду не только первоисточник, но и великую версию Roxy Music. Роджер Тейлор спел ее близко к версии солиста Roxy Music Брайана Ферри, аккомпанируя себе на рояле, а также добавив в аранжировку струнные и аккуратно дозированные ударные. В этом треке очень много любви и к оригиналу, и к поколению Леннона, Меркьюри и самого Тейлора — к сожалению, уходящему.

Роджер Тейлор в этом альбоме взял на себя очень много инструментальных партий. В частности, Тейлор много играл на гитарах. На стартовой песне «A Beautiful World» и вариации на ее тему, завершающей альбом, он сыграл на гавайской гитаре.

В этих треках много экзотики, автор явно вдохновлялся традицией world music 1980-х — альбомами Питера Гейбриела и Пола Саймона.

Хотя можно ли сказать «вдохновлялся»? Он сам был творцом саунда той поры, двигал популярный жанр вперед, экспериментируя и хулиганя. Например, сочинил ориентированные на синтетический звук песни Queen «Radio Ga Ga» и «The Invisible Man». Об этом вспоминаешь, слушая новую песню «Come On Summer (It’s Party Time)». В ней «большой барабанный саунд», а также элементы афробита и синти-попа цементируются в единое целое голосами участников Ndlovu Youth Choir из южноафриканской провинции Лимпопо. Получается что-то вроде гимна очередного футбольного чемпионата.

Это что касается «прекрасного мира». А о «безумии насилия» речь идет, например, в треке «Violence Insane», где устрашающие гитары и громоподобные барабаны противостоят устало-вкрадчивому голосу Роджера Тейлора. Он дает миру неутешительный диагноз: «Убийство в моем сердце. Тьма в моих венах. Трудный выдался денек». Или вот песня «Don’t Photograph Food» («Не фотографируй еду») — издевательский рок-н-ролл об отупляющих соцсетях.

Роджер Тейлор в новом альбоме поворачивается к слушателю то своей хард-рокерской стороной, то экспериментаторской, то лирической, то сатирической. Но никогда не прячет свои Queen-корни.

В этом смысле альбом «Violence Insane in a Beautiful World» — вполне приемлемое, хотя и несопоставимое с классикой продолжение мифа Queen.

На концерте в Roundhouse 77-летний Тейлор был на сцене два часа, практически все время оставаясь у микрофона. За барабаны он сел только ради песни «Come On Summer (It’s Party Time)». Ndlovu Youth Choir помог ему исполнить «Богемскую рапсодию» Queen, а в финальной части на сцену вышел Брайан Мэй, чтобы при поддержке африканского хора всем ансамблем грянуть «We Will Rock You» и «Radio Ga Ga». Более аутентичную концертную версию Queen по состоянию на 2026 год трудно себе представить. На этом фоне даже концерты с приглашенными солистами, которые Queen время от времени практикуют,— вялые подделки.