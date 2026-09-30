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Темза впала в Лимпопо

Вышел новый альбом Роджера Тейлора

Певец и автор песен Роджер Тейлор, больше всего известный широкой публике как барабанщик группы Queen, в рамках небольшого турне по родной Британии представил в легендарном лондонском зале Roundhouse новый сольный альбом «Violence Insane in a Beautiful World» («Безумие насилия в прекрасном мире»). Свежую пластинку ветерана оценил Игорь Гаврилов.

Фото: Columbia Records

Фото: Columbia Records

Роджер Тейлор — единственный из участников группы Queen в XXI веке более или менее регулярно выпускает новую музыку. Queen постоянно рождают информационные поводы: сборники, концертные альбомы, переиздания или записи с приглашенными вокалистами. Однако гитарист Брайан Мэй в последний раз радовал публику полноценным собранием своих песен еще в прошлом веке, а басист Джон Дикон после смерти Фредди Меркьюри в 1991 году постепенно отошел от дел и с середины 1990-х в проектах под брендом Queen практически не участвовал.

То есть в XXI веке Роджер Тейлор как автор фактически отдувается за всех. Роджер Тейлор — автор таких хитов Queen, как «I’m In Love With My Car», «Radio Ga Ga», «A Kind Of Magic», «The Invisible Man», так что фанаты вправе ждать от него «того самого» звука Queen. Выпуская в 2021 году свой предыдущий альбом «Outsider», в интервью “Ъ” на вопрос о непременном «ощущении Queen» в его сольных работах Тейлор ответил:

«Это просто часть моего стиля. Эти вокальные гармонии неотделимы от нас, музыкантов Queen, и я думаю, члены The Beatles могли бы сказать то же самое».

Песни для «Violence Insane in a Beautiful World» Роджер Тейлор сочинил самостоятельно, за исключением кавер-версии на песню Джона Леннона «Jealous Guy». Ее сложно петь: нужно иметь в виду не только первоисточник, но и великую версию Roxy Music. Роджер Тейлор спел ее близко к версии солиста Roxy Music Брайана Ферри, аккомпанируя себе на рояле, а также добавив в аранжировку струнные и аккуратно дозированные ударные. В этом треке очень много любви и к оригиналу, и к поколению Леннона, Меркьюри и самого Тейлора — к сожалению, уходящему.

Роджер Тейлор в этом альбоме взял на себя очень много инструментальных партий. В частности, Тейлор много играл на гитарах. На стартовой песне «A Beautiful World» и вариации на ее тему, завершающей альбом, он сыграл на гавайской гитаре.

В этих треках много экзотики, автор явно вдохновлялся традицией world music 1980-х — альбомами Питера Гейбриела и Пола Саймона.

Хотя можно ли сказать «вдохновлялся»? Он сам был творцом саунда той поры, двигал популярный жанр вперед, экспериментируя и хулиганя. Например, сочинил ориентированные на синтетический звук песни Queen «Radio Ga Ga» и «The Invisible Man». Об этом вспоминаешь, слушая новую песню «Come On Summer (It’s Party Time)». В ней «большой барабанный саунд», а также элементы афробита и синти-попа цементируются в единое целое голосами участников Ndlovu Youth Choir из южноафриканской провинции Лимпопо. Получается что-то вроде гимна очередного футбольного чемпионата.

Это что касается «прекрасного мира». А о «безумии насилия» речь идет, например, в треке «Violence Insane», где устрашающие гитары и громоподобные барабаны противостоят устало-вкрадчивому голосу Роджера Тейлора. Он дает миру неутешительный диагноз: «Убийство в моем сердце. Тьма в моих венах. Трудный выдался денек». Или вот песня «Don’t Photograph Food» («Не фотографируй еду») — издевательский рок-н-ролл об отупляющих соцсетях.

Роджер Тейлор в новом альбоме поворачивается к слушателю то своей хард-рокерской стороной, то экспериментаторской, то лирической, то сатирической. Но никогда не прячет свои Queen-корни.

В этом смысле альбом «Violence Insane in a Beautiful World» — вполне приемлемое, хотя и несопоставимое с классикой продолжение мифа Queen.

На концерте в Roundhouse 77-летний Тейлор был на сцене два часа, практически все время оставаясь у микрофона. За барабаны он сел только ради песни «Come On Summer (It’s Party Time)». Ndlovu Youth Choir помог ему исполнить «Богемскую рапсодию» Queen, а в финальной части на сцену вышел Брайан Мэй, чтобы при поддержке африканского хора всем ансамблем грянуть «We Will Rock You» и «Radio Ga Ga». Более аутентичную концертную версию Queen по состоянию на 2026 год трудно себе представить. На этом фоне даже концерты с приглашенными солистами, которые Queen время от времени практикуют,— вялые подделки.

Фотогалерея

История группы Queen

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Первый альбом записывался параллельно с учебой участников группы и занял два года — только к ноябрю 1972 года работа над пластинкой завершилась. Однако звукозаписывающая компания Trident потратила еще восемь месяцев на поиски издателя, а еще несколько месяцев ушло на исправление ошибок

Первый альбом записывался параллельно с учебой участников группы и занял два года — только к ноябрю 1972 года работа над пластинкой завершилась. Однако звукозаписывающая компания Trident потратила еще восемь месяцев на поиски издателя, а еще несколько месяцев ушло на исправление ошибок

Фото: Ian Dickson / Redferns / Contributor / Getty Image

В 1970 году участники рок-группы Smile Брайан Мэй (в центре) и Роджер Тейлор (слева) пригласили своего знакомого Фарруха «Фредди» Булсару в коллектив. Попав в него, он придумал новое название — «Queen», разработал логотип из знаков зодиака музыкантов, а также взял псевдоним Фредди Меркьюри. В 1971 году в группе появился четвертый участник — им стал бас-гитарист Джон Дикон, продержавшийся в коллективе более 20 лет

В 1970 году участники рок-группы Smile Брайан Мэй (в центре) и Роджер Тейлор (слева) пригласили своего знакомого Фарруха «Фредди» Булсару в коллектив. Попав в него, он придумал новое название — «Queen», разработал логотип из знаков зодиака музыкантов, а также взял псевдоним Фредди Меркьюри. В 1971 году в группе появился четвертый участник — им стал бас-гитарист Джон Дикон, продержавшийся в коллективе более 20 лет

Фото: из личного архива Брайана Мэя

«Процесс сведения занял целую вечность, и все музыканты оказались такими занудами — приходилось выправлять любые мелкие неточности»,— впоследствии вспоминал один из звукорежиссеров Майк Стоун

«Процесс сведения занял целую вечность, и все музыканты оказались такими занудами — приходилось выправлять любые мелкие неточности»,— впоследствии вспоминал один из звукорежиссеров Майк Стоун

Фото: Michael Putland / Contributor / Getty Images

При записи альбома не использовались синтезаторы, так как группа их просто не признавала. Свое отношение к этому музыкальному инструменту группа отобразила на задней стороне обложки, вставив фразу «Аnd nobody played synthesizer» («И никто не играл на синтезаторе») после перечисления авторов текстов и музыки. Для лицевой стороны обложки использовался снимок, сделанный на концерте группы в клубе The Marquee 20 декабря 1972 года. Альбом получил положительные оценки критиков. Так, обозреватель американской газеты The Herald отметил прекрасный вокал Фредди Меркьюри, охарактеризовав ряд композиций «приятными для прослушивания»

При записи альбома не использовались синтезаторы, так как группа их просто не признавала. Свое отношение к этому музыкальному инструменту группа отобразила на задней стороне обложки, вставив фразу «Аnd nobody played synthesizer» («И никто не играл на синтезаторе») после перечисления авторов текстов и музыки. Для лицевой стороны обложки использовался снимок, сделанный на концерте группы в клубе The Marquee 20 декабря 1972 года. Альбом получил положительные оценки критиков. Так, обозреватель американской газеты The Herald отметил прекрасный вокал Фредди Меркьюри, охарактеризовав ряд композиций «приятными для прослушивания»

Фото: David Tan / Shinko Music / Contributor / Getty Images

После выхода первого альбома группа отправилась в небольшое турне. Уже в 1974 году вышли сразу два новых альбома группы — «Queen II» и «Sheer Heart Attack», которые укрепили успех начинающей группы. Но настоящий фурор произвел четвертый студийный альбом «Night at the Opera», выпущенный 2 декабря 1975 года

После выхода первого альбома группа отправилась в небольшое турне. Уже в 1974 году вышли сразу два новых альбома группы — «Queen II» и «Sheer Heart Attack», которые укрепили успех начинающей группы. Но настоящий фурор произвел четвертый студийный альбом «Night at the Opera», выпущенный 2 декабря 1975 года

Фото: Richard E. Aaron / Contributor / Getty Images

Украшением альбома стала композиция «Bohemian Rhapsody”, запись которой заняла шесть недель. Песня содержала 180 вокальных партий и была поделена на шесть частей — четырехголосное вступление, балладу с фортепианным вступлением, гитарное соло, оперу с ритмичными сменами тональности, хард-рок и коду

Украшением альбома стала композиция «Bohemian Rhapsody”, запись которой заняла шесть недель. Песня содержала 180 вокальных партий и была поделена на шесть частей — четырехголосное вступление, балладу с фортепианным вступлением, гитарное соло, оперу с ритмичными сменами тональности, хард-рок и коду

Фото: John Rodgers / Contributor / Getty Images

Следующий альбом «A Day at the Races» был раскритикован, однако это не помешало ему занять первое место в британском хит-параде, а песне «Somebody to Love» стать мега-хитом. Всего группа выпустила 15 студийных альбомов, включая саундтрек к фильму «Флэш Гордон» (1980) и альбом «Made In Heaven» (1995), выпущенный уже после смерти Меркьюри, в котором использовались записи его голоса

Следующий альбом «A Day at the Races» был раскритикован, однако это не помешало ему занять первое место в британском хит-параде, а песне «Somebody to Love» стать мега-хитом. Всего группа выпустила 15 студийных альбомов, включая саундтрек к фильму «Флэш Гордон» (1980) и альбом «Made In Heaven» (1995), выпущенный уже после смерти Меркьюри, в котором использовались записи его голоса

Фото: Colin Davey / Stringer / Getty Images

В начале 1980-х годов начался новый период в творчестве Queen — при записи альбома «The Game» музыканты впервые использовали синтезатор. В этот же период вокалист Фредди Меркьюри кардинально сменил образ — на смену длинным волосам пришла короткая стрижка, были отращены небольшие усы

В начале 1980-х годов начался новый период в творчестве Queen — при записи альбома «The Game» музыканты впервые использовали синтезатор. В этот же период вокалист Фредди Меркьюри кардинально сменил образ — на смену длинным волосам пришла короткая стрижка, были отращены небольшие усы

Фото: David Redfern / Staff / Getty Images

В начале 1983 года группа приостановила работу — все музыканты работали над сольными проектами, но уже в следующем году вышел 11-й студийный альбом группы The Works. Видеоклип на песню «I Want to Break Free» вызвал бурю эмоций, что неудивительно — в нем музыканты облачены в наряды женских персонажей британского телесериала «Coronation Street»

В начале 1983 года группа приостановила работу — все музыканты работали над сольными проектами, но уже в следующем году вышел 11-й студийный альбом группы The Works. Видеоклип на песню «I Want to Break Free» вызвал бурю эмоций, что неудивительно — в нем музыканты облачены в наряды женских персонажей британского телесериала «Coronation Street»

Фото: Alan Davidson / REX / Shutterstock / Fotodom

13 июля 1985 года группа выступила на благотворительном концерте «Live Aid» на стадионе «Уэмбли», который до сих пор считается одним из лучших выступлений группы

13 июля 1985 года группа выступила на благотворительном концерте «Live Aid» на стадионе «Уэмбли», который до сих пор считается одним из лучших выступлений группы

Фото: Joe Schaber / AP

В 1986 году Queen отправилась в «Magic Tour», ставший последним концертным турне группы. В этот период начались слухи о болезни Меркьюри, которые он отрицал

В 1986 году Queen отправилась в «Magic Tour», ставший последним концертным турне группы. В этот период начались слухи о болезни Меркьюри, которые он отрицал

Фото: Dave Hogan / Contributor / Getty Images

В 1989 года проявились сильные изменения во внешности певца, он сильно похудел. В тот период Меркьюри, кроме сольного альбома Barcelona, смог записать песни к трем альбомам Queen. При его жизни было выпущено два альбома — «The Miracle» (1989 год) и «Innuendo» (1991 год). Кроме того, к песням этих альбомов было снято несколько видеоклипов. К «Innuendo» клипы снимались в черно-белом варианте, чтобы завуалировать плохое физическое состояние вокалиста&lt;br> На фото: с оперной певицей Монсеррат Кабалье, 1988 год

В 1989 года проявились сильные изменения во внешности певца, он сильно похудел. В тот период Меркьюри, кроме сольного альбома Barcelona, смог записать песни к трем альбомам Queen. При его жизни было выпущено два альбома — «The Miracle» (1989 год) и «Innuendo» (1991 год). Кроме того, к песням этих альбомов было снято несколько видеоклипов. К «Innuendo» клипы снимались в черно-белом варианте, чтобы завуалировать плохое физическое состояние вокалиста
На фото: с оперной певицей Монсеррат Кабалье, 1988 год

Фото: Dave Hogan / Contributor / Getty Images

После смерти Фредди Меркьюри группа практически прекратила студийную деятельность, но двое ее участников — Брайан Мэй и Роджер Тейлор — продолжили концертную деятельность&lt;br> На фото: новый вокалист Queen Пол Роджерс (слева) и гитарист Брайан Мэй

После смерти Фредди Меркьюри группа практически прекратила студийную деятельность, но двое ее участников — Брайан Мэй и Роджер Тейлор — продолжили концертную деятельность
На фото: новый вокалист Queen Пол Роджерс (слева) и гитарист Брайан Мэй

Фото: Keystone / Markus Stuecklin / AP

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Первый альбом записывался параллельно с учебой участников группы и занял два года — только к ноябрю 1972 года работа над пластинкой завершилась. Однако звукозаписывающая компания Trident потратила еще восемь месяцев на поиски издателя, а еще несколько месяцев ушло на исправление ошибок

Фото: Ian Dickson / Redferns / Contributor / Getty Image

В 1970 году участники рок-группы Smile Брайан Мэй (в центре) и Роджер Тейлор (слева) пригласили своего знакомого Фарруха «Фредди» Булсару в коллектив. Попав в него, он придумал новое название — «Queen», разработал логотип из знаков зодиака музыкантов, а также взял псевдоним Фредди Меркьюри. В 1971 году в группе появился четвертый участник — им стал бас-гитарист Джон Дикон, продержавшийся в коллективе более 20 лет

Фото: из личного архива Брайана Мэя

«Процесс сведения занял целую вечность, и все музыканты оказались такими занудами — приходилось выправлять любые мелкие неточности»,— впоследствии вспоминал один из звукорежиссеров Майк Стоун

Фото: Michael Putland / Contributor / Getty Images

При записи альбома не использовались синтезаторы, так как группа их просто не признавала. Свое отношение к этому музыкальному инструменту группа отобразила на задней стороне обложки, вставив фразу «Аnd nobody played synthesizer» («И никто не играл на синтезаторе») после перечисления авторов текстов и музыки. Для лицевой стороны обложки использовался снимок, сделанный на концерте группы в клубе The Marquee 20 декабря 1972 года. Альбом получил положительные оценки критиков. Так, обозреватель американской газеты The Herald отметил прекрасный вокал Фредди Меркьюри, охарактеризовав ряд композиций «приятными для прослушивания»

Фото: David Tan / Shinko Music / Contributor / Getty Images

После выхода первого альбома группа отправилась в небольшое турне. Уже в 1974 году вышли сразу два новых альбома группы — «Queen II» и «Sheer Heart Attack», которые укрепили успех начинающей группы. Но настоящий фурор произвел четвертый студийный альбом «Night at the Opera», выпущенный 2 декабря 1975 года

Фото: Richard E. Aaron / Contributor / Getty Images

Украшением альбома стала композиция «Bohemian Rhapsody”, запись которой заняла шесть недель. Песня содержала 180 вокальных партий и была поделена на шесть частей — четырехголосное вступление, балладу с фортепианным вступлением, гитарное соло, оперу с ритмичными сменами тональности, хард-рок и коду

Фото: John Rodgers / Contributor / Getty Images

Следующий альбом «A Day at the Races» был раскритикован, однако это не помешало ему занять первое место в британском хит-параде, а песне «Somebody to Love» стать мега-хитом. Всего группа выпустила 15 студийных альбомов, включая саундтрек к фильму «Флэш Гордон» (1980) и альбом «Made In Heaven» (1995), выпущенный уже после смерти Меркьюри, в котором использовались записи его голоса

Фото: Colin Davey / Stringer / Getty Images

В начале 1980-х годов начался новый период в творчестве Queen — при записи альбома «The Game» музыканты впервые использовали синтезатор. В этот же период вокалист Фредди Меркьюри кардинально сменил образ — на смену длинным волосам пришла короткая стрижка, были отращены небольшие усы

Фото: David Redfern / Staff / Getty Images

В начале 1983 года группа приостановила работу — все музыканты работали над сольными проектами, но уже в следующем году вышел 11-й студийный альбом группы The Works. Видеоклип на песню «I Want to Break Free» вызвал бурю эмоций, что неудивительно — в нем музыканты облачены в наряды женских персонажей британского телесериала «Coronation Street»

Фото: Alan Davidson / REX / Shutterstock / Fotodom

13 июля 1985 года группа выступила на благотворительном концерте «Live Aid» на стадионе «Уэмбли», который до сих пор считается одним из лучших выступлений группы

Фото: Joe Schaber / AP

В 1986 году Queen отправилась в «Magic Tour», ставший последним концертным турне группы. В этот период начались слухи о болезни Меркьюри, которые он отрицал

Фото: Dave Hogan / Contributor / Getty Images

В 1989 года проявились сильные изменения во внешности певца, он сильно похудел. В тот период Меркьюри, кроме сольного альбома Barcelona, смог записать песни к трем альбомам Queen. При его жизни было выпущено два альбома — «The Miracle» (1989 год) и «Innuendo» (1991 год). Кроме того, к песням этих альбомов было снято несколько видеоклипов. К «Innuendo» клипы снимались в черно-белом варианте, чтобы завуалировать плохое физическое состояние вокалиста
На фото: с оперной певицей Монсеррат Кабалье, 1988 год

Фото: Dave Hogan / Contributor / Getty Images

После смерти Фредди Меркьюри группа практически прекратила студийную деятельность, но двое ее участников — Брайан Мэй и Роджер Тейлор — продолжили концертную деятельность
На фото: новый вокалист Queen Пол Роджерс (слева) и гитарист Брайан Мэй

Фото: Keystone / Markus Stuecklin / AP

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