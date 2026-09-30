Нетаньяху после инцидента с Flydubai поручил силовикам готовиться к новым угрозам

Службы безопасности Израиля получили поручение готовиться к новым потенциальным угрозам после предполагаемой попытки теракта на борту самолета Flydubai. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Господин Нетаньяху допускает, что один из пилотов напал на своего коллегу с ножом, чтобы перехватить управление и обрушить самолет. По словам премьер-министра, обезвредить его удалось пассажиру вместе с членом экипажа. «Я приветствую этих героев, проявивших находчивость и исключительное мужество»,— приводит его слова пресс-служба главы правительства.

Биньямин Нетаньяху обратил внимание, что большинство пассажиров были израильтянами. Министр обороны Исраэль Кац называет произошедшее на борту Flydubai «попыткой джихадистского теракта». Пилоты авиакомпании Flydubai подрались на борту рейса Абу-Даби — Тель-Авив утром 30 сентября. Самолет посадили резервные пилоты на территории Саудовской Аравии. Нападавший — гражданин Омана. Он арестован, саудовские правоохранительные органы допрашивают его.

Вчера Биньямин Нетаньяху предупредил об угрозе атак в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 27 октября. Лидер израильской оппозиции Яир Лапид раскритиковал слова премьер-министра и обвинил его в нагнетании паники.