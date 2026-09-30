Нетаньяху после инцидента с Flydubai поручил силовикам готовиться к новым угрозам
Службы безопасности Израиля получили поручение готовиться к новым потенциальным угрозам после предполагаемой попытки теракта на борту самолета Flydubai. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Господин Нетаньяху допускает, что один из пилотов напал на своего коллегу с ножом, чтобы перехватить управление и обрушить самолет. По словам премьер-министра, обезвредить его удалось пассажиру вместе с членом экипажа. «Я приветствую этих героев, проявивших находчивость и исключительное мужество»,— приводит его слова пресс-служба главы правительства.
Биньямин Нетаньяху обратил внимание, что большинство пассажиров были израильтянами. Министр обороны Исраэль Кац называет произошедшее на борту Flydubai «попыткой джихадистского теракта». Пилоты авиакомпании Flydubai подрались на борту рейса Абу-Даби — Тель-Авив утром 30 сентября. Самолет посадили резервные пилоты на территории Саудовской Аравии. Нападавший — гражданин Омана. Он арестован, саудовские правоохранительные органы допрашивают его.
Вчера Биньямин Нетаньяху предупредил об угрозе атак в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 27 октября. Лидер израильской оппозиции Яир Лапид раскритиковал слова премьер-министра и обвинил его в нагнетании паники.
Для авиационной безопасности драка в кабине означает не просто конфликт экипажа: такое вмешательство подпадает под код 7500, который используют при захвате воздушного судна или незаконном вмешательстве в его работу. Опасность оценивалась и по динамике полета: самолет резко снизился примерно с 30 тыс. до 15 тыс. футов, после чего второй пилот выровнял его на высоте около 15 тыс. футов и предотвратил дальнейшее пикирование, которое могло привести к разрушению лайнера в воздухе из-за высокой нагрузки.
Практическим последствием уже стала задействованная процедура реагирования на угрозу захвата — экипаж подал сигнал бедствия, и Израиль поднял в небо два истребителя для сопровождения лайнера. В качестве дальнейшей меры министр транспорта Израиля попросила «Шабак» приостановить все рейсы Flydubai в Израиль и из страны. Однако официальная причина конфликта между пилотами пока не подтверждена, поэтому версия о теракте остается предположением, а не установленным обстоятельством.