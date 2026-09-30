Постпред США при НАТО опроверг сообщения о выводе войск из Европы

Составлено ИИ-Ассистентъ

Пересмотр американского присутствия означает не только возможное изменение численности войск, но и перегруппировку сил в соответствии с меняющимися приоритетами США. В июле 2025 года сообщалось, что при подготовке такого доклада Пентагон учитывал растущую напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе и необходимость сокращать зарубежные расходы в других местах.

Для европейских союзников это связано с перераспределением ответственности за оборону континента. В сентябре 2026 года глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что ЕС должен взять на себя основную ответственность за оборону Европы, а в августе несколько стран НАТО предлагали взять на себя большую часть расходов по содержанию американского контингента.

Такая конструкция создает и политический риск: в августе 2026 года эксперты предупреждали, что государства могут конкурировать за размещение американских войск и демонстрировать Вашингтону максимальную лояльность. Поэтому обсуждение присутствия затрагивает не только военное планирование, но и условия, на которых европейские страны готовы нести большую часть расходов.