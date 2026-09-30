Постпред США при НАТО опроверг сообщения о выводе войск из Европы
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер опроверг сообщения о том, что Вашингтон может вывести из Европы 25-40 тыс. американских военнослужащих. По его словам, решение не принято, и Пентагон еще не доработал план по военному присутствию США в ЕС. Господин Уитакер сделал заявление на конференции Euronews по обороне в Брюсселе в ответ на публикацию NBC News.
По данным издания, Пентагон также рассматривает возможность вывести часть военной техники. Сокращение может затронуть в первую очередь Германию, Италию и Испанию. Окончательную рекомендацию по военному присутствию США в Европе глава Пентагона Пит Хегсет должен получить 6 ноября, после чего передаст предложения президенту Дональду Трампу. Сейчас в Европе дислоцировано около 80 тыс. американских военнослужащих.
Пересмотр американского присутствия означает не только возможное изменение численности войск, но и перегруппировку сил в соответствии с меняющимися приоритетами США. В июле 2025 года сообщалось, что при подготовке такого доклада Пентагон учитывал растущую напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе и необходимость сокращать зарубежные расходы в других местах.
Для европейских союзников это связано с перераспределением ответственности за оборону континента. В сентябре 2026 года глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что ЕС должен взять на себя основную ответственность за оборону Европы, а в августе несколько стран НАТО предлагали взять на себя большую часть расходов по содержанию американского контингента.
Такая конструкция создает и политический риск: в августе 2026 года эксперты предупреждали, что государства могут конкурировать за размещение американских войск и демонстрировать Вашингтону максимальную лояльность. Поэтому обсуждение присутствия затрагивает не только военное планирование, но и условия, на которых европейские страны готовы нести большую часть расходов.