В Воронежской области каждая третья компания увеличила оклады

Каждая третья компания Воронежской области и ЦФО (35%) увеличила фиксированную часть зарплат сотрудников в первой половине 2026 года. Еще 55% сохранили уровень окладов на прежнем уровне. Об этом сообщили в рекрутинговом сервисе hh.ru.

Наиболее активно оклады повышали в энергетике (50% организаций), производстве продуктов питания (48%) и телекоммуникациях (46%). Далее следуют медицина и фармакология (44%), электроника (39%), а также образование, финансовый сектор, услуги для населения и нефтегазовая отрасль — здесь рост зафиксирован у 36% работодателей. В тяжелом машиностроении оклады увеличили 33% компаний.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отмечает: «Рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат».

До конца 2026 года повысить оклады планируют 29% российских компаний, сохранить их на текущем уровне — 58%. Как и в первом полугодии, лидерами по намерениям остаются энергетика (43% организаций) и пищевая промышленность (42%). Далее следуют образование (36%), электроника и услуги для населения (по 34%), гостиничный бизнес, тяжелое машиностроение и финансовый сектор (по 33%), медицина (32%), логистика (31%).

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежцам в 2026 году стали предлагать зарплату на 9,3 тыс. руб. больше.

