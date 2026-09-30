Отмыл на пять лет

Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима и штрафу 900 тыс. руб. предпринимателя и известного блогера, автора серии книг «Трансформатор» Дмитрия Портнягина. Бизнесмен, его супруга и деловой партнер обвинялись в легализации 15,3 млн руб., полученных за счет уклонения от уплаты налогов. Партнер бизнесмена отделался условным сроком, приговор госпоже Портнягиной оказался даже строже, чем запрашивало гособвинение,— восемь лет колонии, но ей предоставлена отсрочка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Портнягин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Дмитрий Портнягин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Судья Мещанского районного суда в ходе заседания 30 марта признал виновными в легализации преступных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) Дмитрия и Екатерину Портнягиных, а также Алексея Николаева. Госпоже Портнягиной также вменили в вину дачу взятки (ч. 4 ст. 291 УК). В итоге бизнес-партнеру назначили два года колонии условно со штрафом 400 тыс. руб. и трехлетним испытательным сроком. Супруге предпринимателя дали восемь лет колонии и штраф 3 млн руб. При этом у семьи Портнягиных есть малолетний сын, и мать должна будет отправиться в колонию только через восемь лет, когда ребенку исполнится 14 лет. Судья также постановила конфисковать в доход государства 15,3 млн руб.

Гособвинение запрашивало для Екатерины Портнягиной 7,5 года колонии с отсрочкой и штраф 3,5 млн руб. Прокурор также настаивал на реальном сроке для Алексея Николаева: в прениях ему запросили два года лишения свободы и штраф 500 тыс. руб. В случае с Дмитрием Портнягиным судья удовлетворила требования гособвинения в полном объеме.

Как уже рассказывал “Ъ”, основные обвинения связаны с уклонением от уплаты налогов.

По версии следователей, в 2018–2020 годах господин Портнягин, владеющий сетью премиальных банных комплексов Siberia и закрытым бизнес-клубом Club 500, использовал схему дробления бизнеса для уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения. 8 млн руб., считает следствие, бизнесмен легализовал за счет займов, которые супруга оформила с ИП Николаевым. Еще 7,3 млн руб. отмыли с помощью покупки апартаментов в Москве в марте 2018 года. Обвинение в даче взятки связано с тем, что госпожа Портнягина дала 300 тыс. руб. сотруднику префектуры за отмену решения о сносе банного комплекса на улице Образцова.

Изначально дело возбудили по статье об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК), сумма недоимки, по версии следователей, достигала 139 млн руб. Позже в арбитражном суде признали незаконным доначисление налогов на 40 млн руб. После уплаты блогером недоимки дело прекратили в феврале 2025 года.

В апреле 2025 года началось рассмотрение дела об отмывании средств. Изначально Дмитрий Портнягин и Алексей Николаев признали вину, однако под конец процесса бизнесмен отказался считать себя виновным и признал лишь факт покупки апартаментов.

В итоге в октябре судья вернул дело в прокуратуру для устранения ошибок, а оттуда его направили на доследование в Главное следственное управление СКР по Московской области. При этом следователей обязали учитывать решение арбитража, а также провести экспертизу для разграничения легального и нелегального дохода. Следствию также предстояло определить бытовые и иные расходы.

В результате следователи значительно поменяли фабулу, и рассмотрение дела в новой редакции возобновилось в августе 2026 года. Чета Портнягиных не признала вину в отмывании средств.

Господин Николаев согласился с вменяемой в вину статьей, а Екатерина Портнягина признала вину в даче взятки. Адвокаты просили суд оправдать фигурантов по статье о легализации средств в связи с отсутствием состава преступления. Защитники указывали на ошибки следствия, наличие смягчающих обстоятельств в виде благотворительной деятельности и наличия у фигурантов сына, страдающего тяжелым заболеванием. По обвинению в даче взятки судью просили ограничиться наказанием, не предполагающим лишение свободы. Об этом же просили и подсудимые в последнем слове.

Комментируя судебное решение, адвокат семьи Портнягиных Анастасия Селиванова в разговоре с “Ъ” назвала абсурдным обвинение в легализации. Защитники планируют добиваться оправдания всеми законными способами и надеются на победу в апелляционном суде. «В части обвинения по ст. 291 нас устраивает применение отсрочки наказания на восемь лет. Екатерина на свободе и может быть с сыном. Для нас это главное»,— сказала госпожа Селиванова.

Никита Черненко