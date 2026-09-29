Бизнесмен хочет рассчитаться

К пяти годам заключения и штрафу в 900 тыс. руб. потребовал приговорить прокурор предпринимателя и блогера Дмитрия Портнягина, написавшего серию книг «Трансформатор». Его вместе с супругой Екатериной и деловым партнером Алексеем Николаевым обвиняют в отмывании 15,3 млн руб., полученных благодаря уклонению от уплаты налогов. В то время как партнеру бизнесмена запросили всего два года колонии, его супруге, признавшей вину в даче взятки, грозит семь с половиной лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал Дмитрия Портнягина виновным в отмывании денег и назначил ему пять лет колонии

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Суд признал Дмитрия Портнягина виновным в отмывании денег и назначил ему пять лет колонии

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

29 сентября в Мещанском районном суде прошли прения по делу Дмитрия и Екатерины Портнягиных и Алексея Николаева. Их обвиняют в легализации преступных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК), а супруге бизнесмена дополнительно вменили в вину дачу взятки (ч. 4 ст. 291 УК).

Дело рассматривают повторно. Изначально автору YouTube-канала с более чем 1,4 млн подписчиков и одноименной серии книг про бизнес «Трансформатор» вменяли в вину легализацию около 64 млн руб. Как утверждали следователи, эти деньги бизнесмен получил в результате уклонения от уплаты налогов в 2018–2020 годах. Для этого, согласно фабуле дела, господин Портнягин использовал схему дробления бизнеса и платил налоги по упрощенной системе налогообложения. Сумма недоимки достигала 139 млн руб., по версии следствия. Однако предприниматель уплатил все недоимки, а арбитражный суд признал незаконным доначисление порядка 40 млн руб. В результате дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК) прекратили в феврале 2025 года.

Рассмотрение дела об отмывании началось в апреле 2025-го. Тогда госпоже Портнягиной вменили в вину дачу взятки в размере 300 тыс. руб. сотруднику префектуры за отмену решения о сносе банного комплекса Siberia на улице Образцова, которым владеет Дмитрий Портнягин.

Изначально он и господин Николаев признали вину, но под конец процесса предприниматель изменил позицию и признал лишь фактические обстоятельства, а не их трактовку следователями.

В октябре суд вернул дело в прокуратуру, а оттуда материалы направили на доследование в Главное следственное управление СКР по Московской области для устранения ошибок. Вместе с тем судья обязал следствие провести экспертизу, разграничить легальный доход и незаконно добытые средства, а также определить бытовые и иные расходы. При этом следователям предписали учитывать решение арбитражного суда.

После этого фабула дела значительно изменилась. Так, предпринимателю вменили в вину легализацию 15,3 млн руб., из которых 7,3 млн руб. он отмыл за счет покупки апартаментов в марте 2018 года. Остальные 8 млн руб., по версии следователей, легализовали с помощью займов, которые супруга оформила с ИП Николаевым. Им инкриминировали отмывание только 8 млн руб. Обвинение в даче взятки у госпожи Портнягиной также осталось. В этот раз семья Портнягиных заявила о непризнании вины в легализации денежных средств. Господин Николаев вновь согласился с инкриминируемой статьей, равно как и супруга господина Портнягина, в части обвинения в даче взятки.

В ходе прошедших прений прокурор сочла вину подсудимых доказанной. Вместе с тем смягчающими обстоятельствами признали то, что господа Портнягины воспитывают сына, страдающего тяжелым заболеванием, а также содержат мать супруги с онкологическим заболеванием. Помимо этого, все обвиняемые участвуют в благотворительной деятельности, в том числе помогают участникам СВО.

В итоге Дмитрию Портнягину гособвинение затребовало пять лет общего режима со штрафом 900 тыс. руб., а Алексею Николаеву — два года и штраф 500 тыс. руб. Самый крупный срок гособвинение запросило для Екатерины Портнягиной — семь с половиной лет колонии и штраф 3,5 млн руб. При этом ей дадут отсрочку наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Также прокурор попросила конфисковать у обвиняемых имущество на 15,3 млн руб.

Защитники, в свою очередь, попросили оправдать обвиняемых по ст. 174.1 УК в связи с отсутствием состава преступления. Адвокат Денис Никандров отметил, что вменяемые следствием транcакции нельзя считать легализацией, так как частично их выполнили еще до наступления срока уплаты налогов. При этом часть финансовых операций, по его мнению, и вовсе не существовала, что подтверждают предоставленные банковские выписки. К тому же сами операции следствие выбрало произвольно, без экспертного обоснования. Что касается показаний госпожи Портнягиной, то они, заявил адвокат Никандров, указывают на уже прекращенное дело об уклонении от уплаты налогов. По обвинению по ст. 291 УК защитник попросил ограничиться штрафом в 1 млн руб.

На наказании, не связанном с лишением свободы, для Екатерины Портнягиной также настояла адвокат Анастасия Селиванова. Защитник отметила, что следствие так и не исправило недочеты в деле, несмотря на предписание суда. Госпожа Селиванова попросила суд учесть, что госпожа Портнягина сотрудничала со следствием по делу о взятке, отсутствие судимости и что ее отправка в колонию создаст угрозу психоэмоциональному состоянию ребенка.

Адвокат Евгений Грицков указал на «неустранимые судом нарушения» в обвинительном заключении, которые препятствуют вынесению приговора. В частности, в деле фигурируют банковские переводы на более чем 30 млн руб., в то время как фигурантам вменяют в вину отмывание только 15,3 млн руб.

В последнем слове Алексей Николаев назвал уголовное преследование «большим уроком на всю жизнь». Екатерина Портнягина снова признала вину в даче взятки, попросив «дать возможность быть с сыном и с мамой». Что касается Дмитрия Портнягина, то он заявил, что уголовное преследование почти разрушило бизнес и его репутацию, а для расплаты по счетам пришлось влезть в долги. «Прошу о возможности встать на ноги, рассчитаться по обязательствам и дать своей семье то, что ей необходимо. Ну и остаться не только предпринимателем, но и примером того, что бизнес в России строить можно и нужно»,— сказал предприниматель.

Никита Черненко