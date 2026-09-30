Двух свердловчанок будут судить по делу о мошенничестве с земельными участками

В Богдановиче (Свердловская область) перед судом предстанут начальница муниципального казенного учреждения и местная предпринимательница по делу о мошенничестве с земельными участками, сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

По версии следствия, в сентябре 2022 года начальница муниципального учреждения, зная, что индивидуальная предпринимательница не имеет законных прав на земельные участки в Богдановичском городском округе, решила оформить на ИП три земельных участка без проведения торгов.

Для этого она дала своей подчиненной, не осведомленной о преступных намерениях начальницы, указание подготовить выписки из похозяйственной книги с заведомо ложными сведениями о наличии прав у ИП на указанные участки. В дальнейшем начальница муниципального учреждения подписала эти документы и заверила их печатью, придав им юридическую силу. Впоследствии подложные документы передали в органы государственной регистрации для оформления участков в собственность. В результате три участка общей стоимостью более 900 тыс. руб. были оформлены в собственность ИП.

В зависимости от роли каждой женщины обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). «Следствием СКР проведены допросы свидетелей и обвиняемых, обыски, осмотры места происшествия, предметов и документов, проанализирована должностная и характеризующая документация. Также в обеспечительных целях по инициативе следствия наложен арест на три земельных участка и денежные средства в размере 1,5 млн руб., изъятые в ходе обыска у одной из фигуранток»,— сообщили в СКР.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Полина Бабинцева