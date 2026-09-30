В РСТ заявили о штатной работе Anex Tour после задержания владельца компании

Задержание владельца Anex Tour Нешета Кочкара в Турции не повлияет на работу компании в России, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). Там подчеркнули, что все обязательства перед купившими путевки клиентами будут выполнены.

«На данный момент нет оснований говорить о приостановке продаж, отмене туров или прекращении обслуживания российских туристов»,— указано в сообщении РСТ.

Нешета Кочкара задержали 29 сентября в Анталье по делу об организации проституции, употреблении и распространении наркотиков. В общей сложности фигурантами стали 20 человек. Среди задержанных — бывший заместитель генсека Антальи Серкан Темучин и предприниматели из различных секторов.

Учрежденная в 1996 году Anex Tour работает в России, Белоруссии, Казахстане и Германии. Туроператор предлагает 3 тыс. направлений для путешествий более чем в 50 стран мира. Нешет Кочкар — брат бизнесмена Серхата Кочкара, которого СМИ связывают с российской авиакомпанией AZUR air. Помимо Anex Tour, Нешет Кочкар владеет сетью отелей Selectum.