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В РСТ заявили о штатной работе Anex Tour после задержания владельца компании

РСТ не ожидает последствий для туристов после задержания владельца Anex Tour

Задержание владельца Anex Tour Нешета Кочкара в Турции не повлияет на работу компании в России, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). Там подчеркнули, что все обязательства перед купившими путевки клиентами будут выполнены.

«На данный момент нет оснований говорить о приостановке продаж, отмене туров или прекращении обслуживания российских туристов»,— указано в сообщении РСТ.

Нешета Кочкара задержали 29 сентября в Анталье по делу об организации проституции, употреблении и распространении наркотиков. В общей сложности фигурантами стали 20 человек. Среди задержанных — бывший заместитель генсека Антальи Серкан Темучин и предприниматели из различных секторов.

Учрежденная в 1996 году Anex Tour работает в России, Белоруссии, Казахстане и Германии. Туроператор предлагает 3 тыс. направлений для путешествий более чем в 50 стран мира. Нешет Кочкар — брат бизнесмена Серхата Кочкара, которого СМИ связывают с российской авиакомпанией AZUR air. Помимо Anex Tour, Нешет Кочкар владеет сетью отелей Selectum.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Российский контур бизнеса Anex Tour ранее включал отдельные операционные активы. После банкротства Thomas Cook в 2020 году Нешет Кочкар стал собственником «Интуриста», при этом оставаясь совладельцем турецкого туроператора Anex Tour.

Операционная работа также опиралась на регулярную перевозочную программу. В 2021 году Anex Tour планировал выполнять до конца октября пять чартерных рейсов в неделю в Анталью и один рейс в десять дней в Бодрум. В апреле 2026 года доля Anex Tour в креслах Azur Air оценивалась примерно в 40% наравне с Fun & Sun.

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