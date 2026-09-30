Владельца Anex Tour задержали в Турции по делу о наркотиках и проституции

Полиция Турции задержала в Анталье владельца туроператора Anex Tour и сети отелей Selectum Нешета Кочкара по делу об организации проституции, употреблении и распространении наркотиков. Об этом сообщает издание Haberler.

Фигурантами расследования прокуратуры района Серик, помимо Нешета Кочкара, стали в общей сложности 20 человек. Из них 18 человек уже задержали, поиски еще двух продолжаются. Среди задержанных — бывший заместитель генсека Антальи Серкан Темучин и предприниматели из различных секторов, отмечается в публикации. Полиция провела рейды по 35 адресам, а также на двух судах.

Учрежденная в 1996 году Anex Tour работает в России, Белоруссии, Казахстане и Германии. Туроператор предлагает 3 тыс. направлений для путешествий более чем в 50 стран мира. Нешет Кочкар — брат бизнесмена Серхата Кочкара, которого СМИ связывают с российской авиакомпанией AZUR air.