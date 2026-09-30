«Манчестер Сити» сыграл на завышение

«Манчестер Сити» может превратиться из флагмана европейского футбола в самый проблемный среди ведущих клубов. Английская премьер-лига (АПЛ) признала его виновным в нарушении более чем 100 пунктов своего финансового регламента. По ее версии, клуб, который контролируют инвесторы из ОАЭ, в течение девяти сезонов, чтобы соответствовать принципу относительной безубыточности и иметь возможность вкладывать колоссальные средства в высококлассных игроков, искусственно завышал стоимость спонсорских контрактов, подняв ее в общей сложности почти на £900 млн. Манчестерцам грозит целый спектр санкций: денежный штраф, потеря завоеванных трофеев, лишение очков и даже перевод в низший дивизион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за расследования АПЛ «Манчестер Сити» может лишиться многого, включая несколько титулов, завоеванных в том числе под руководством культового для его поклонников тренера Пепа Гвардиолы

Фото: Carl Recine / Reuters Из-за расследования АПЛ «Манчестер Сити» может лишиться многого, включая несколько титулов, завоеванных в том числе под руководством культового для его поклонников тренера Пепа Гвардиолы

Фото: Carl Recine / Reuters

Английская премьер-лига подтвердила информацию, которую в Великобритании и других странах активно обсуждают с конца прошлой недели. Структура опубликовала 40-страничный отчет созданной ею независимой комиссии. Она в течение примерно двух лет проводила расследование в отношении одного из флагманов лиги и европейского футбола — «Манчестер Сити», который подозревался в нарушении положений финансового регламента АПЛ. Он очень похож на финансовый fair-play, применявшийся Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA), и также содержит требование по крайней мере об относительной безубыточности клубов, то есть соответствии расходов рыночным доходам, источником которых не могут являться владельцы или связанные с ними организации.

Приведенное АПЛ резюме из отчета комиссии стало шоком для тех, кто отвечает за английский футбол. Из него следует, что «Манчестер Сити» признан виновным в нарушении «более ста пунктов» регламента. Они зафиксированы в девяти сезонах, начиная с того, что стартовал в 2009 году.

Именно перед ним таиландский бизнесмен и политик Таксин Чиннават продал «Манчестер Сити» группе Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG) из ОАЭ, принадлежащей шейху Мансуру бен Зайду Аль Нахайяну, за £200 млн. Сделка преобразила клуб, который чемпионат Англии не выигрывал с 1968 года и считался в нем скорее середняком, нежели представителем элиты. Благодаря колоссальным инвестициям, потратив только на трансферы за следующие десять лет около £1,2 млрд, «Манчестер Сити» встал вровень с главными грандами европейского футбола. За прошедшее после перехода под контроль инвесторов из ОАЭ время манчестерцы взяли в наиболее конкурентной футбольной лиге восемь титулов, а в 2023 году впервые выиграли Лигу чемпионов. Они являются лидерами текущего первенства, находясь после пяти туров в трех очках впереди «Арсенала», обогнавшего их в предыдущем турнире.

В документе подробно расшифровывается суть нарушений. Большая их часть относится к созданной, по мнению комиссии, вскоре после продажи «Манчестер Сити» его новыми руководителями мошеннической схеме, связанной со спонсорскими контрактами. В отчете утверждается, что львиная их доля были «фиктивными». Клуб, заключая договоры с партнерами, выделял в них «базовую» и «дополнительную» стоимость. Первую — меньшую — часть выплачивал спонсор. Остальное «компенсировал» сам ADUG. Таким образом, суммы поступлений искусственно завышались и «Манчестер Сити» получал возможность тратить эти средства на рынке.

Общая сумма «базовых» составляющих спонсорских сделок, по подсчетам комиссии, составила £119,25 млн, общая сумма составляющих нерыночных, или, как их называют, «инфляционных»,— £830,69 млн. Если бы не она, «Манчестер Сити» комплектовался бы куда скромнее.

Кроме того, в отчете говорится об отказе клуба сотрудничать с лицами, ответственными за ведение расследования, а в некоторых случаях — о «фальшивых свидетельских показаниях». Это также является грубым нарушением регламента АПЛ.

Ее исполнительный директор Ричард Мастерс, комментируя данные о «систематическом» обходе «Манчестер Сити» правил, сказал, что лига «обязана как можно оперативнее завершить процесс» в интересах ее самой, клубов и болельщиков. Под завершением процесса господин Мастерс имел в виду, конечно, определение санкций в отношении манчестерцев — как он сформулировал, «в целях защиты целостности соревнования». Для их вынесения будет созвано отдельное заседание АПЛ.

На самом деле вопрос с санкциями чрезвычайно сложный — прежде всего из-за отсутствия адекватных прецедентов.

АПЛ уже наказывала клубы за несоблюдение своего финансового регламента. Три года назад, например, пострадали «Эвертон» и «Ноттингем», с которых сняли десять и четыре очка. Но их уличили всего лишь в превышении максимально планки разрешенных убытков — смехотворные претензии по сравнению с нынешними.

Различные медиаресурсы — The Times, The Guardian, BBC, рассуждая о возможных последствиях процесса для «Манчестер Сити», обычно предсказывают целый «санкционный пакет». В нем и лишение очков, и громадный денежный штраф, и даже перевод в низший дивизион, не говоря уже о потере всех добытых в отчетный период наград. А их было немало. «Манчестер Сити» трижды — в 2012, 2014 и 2018 годах — победил в чемпионате Англии, в 2011-м завоевал Кубок страны, а в 2014-м, 2016-м и 2018-м — Кубок английской лиги. Они были завоеваны под руководством трех разных наставников — Роберто Манчини, Мануэля Пеллегрини и культовой для поклонников клуба фигуры Пепа Гвардиолы, который минувшим летом расстался с ним после десяти лет исключительно плодотворной работы.

Кроме того, эти издания уверены, что «Манчестер Сити» может столкнуться с исками от своих конкурентов. Дело в том, что еще в 2024 году «Арсенал», «Тоттенхем», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» направили в клуб официальные уведомления, в которых предупредили, что оставляют за собой право требовать компенсации за понесенные, скажем, из-за непопадания в Лигу чемпионов убытки, если клуб будет признан виновным.

Сумма этих компенсаций может исчисляться «сотнями миллионов фунтов», а футбольный гигант переживет настоящий крах.

Впрочем, с более или менее точными прогнозами насчет его будущего никто не торопится, поскольку процесс может надолго затянуться. У «Манчестер Сити» есть право до 2 октября подать апелляцию на решение комиссии АПЛ. При этом очевидно, что клуб не признает ее выводы. В его заявлении сказано, что он настаивает на своей «невиновности» и готов «упорно» доказывать ее в «любых регуляторных и юридических инстанциях». А опыт спасения в похожих ситуациях у «Манчестер Сити» уже есть. В 2020 году UEFA отстранила его на два года от участия в своих турнирах за нарушения правил FFP. Тезисы региональной конфедерации примерно соответствовали содержащимся в документе АПЛ. Она тоже рассматривала спонсорские контракты манчестерцев — допустим, с авиакомпанией Etihad — как «нерыночные» и «инфляционные». Однако юристам «Манчестер Сити» удалось доказать в Спортивном арбитражном суде (CAS), что UEFA не имела права наказывать его хотя бы из-за большого срока давности ряда эпизодов. Санкции отменили.

Алексей Доспехов