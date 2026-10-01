Главным редактором издания «Эксперт» стала Евгения Соколова

Главным редактором «Эксперта» с 1 октября стала бывший руководитель экономической редакции ТАСС Евгения Соколова, сообщил журнал. Она возглавила объединенную редакцию печатного журнала, сайта и социальных сетей, сменив на этом посту Алексея Харнаса, руководившего редакцией с октября 2023 года. О вероятности такого назначения ранее говорил источник «Ъ».

Под управлением господина Харнаса состоялся перезапуск издания после того, как главным инвестором «Эксперта» стал ВЭБ.РФ. До прихода в журнал Евгения Соколова занимала должность заместителя главного редактора ТАСС и руководила редакцией экономической информации агентства. В 2006–2014 гг. работала в РИА Новости, в 2014–2015 гг. — в «Роснефти».

Мария Барановская