Главным редактором издания «Эксперт» стала Евгения Соколова
Главным редактором «Эксперта» с 1 октября стала бывший руководитель экономической редакции ТАСС Евгения Соколова, сообщил журнал. Она возглавила объединенную редакцию печатного журнала, сайта и социальных сетей, сменив на этом посту Алексея Харнаса, руководившего редакцией с октября 2023 года. О вероятности такого назначения ранее говорил источник «Ъ».
Под управлением господина Харнаса состоялся перезапуск издания после того, как главным инвестором «Эксперта» стал ВЭБ.РФ. До прихода в журнал Евгения Соколова занимала должность заместителя главного редактора ТАСС и руководила редакцией экономической информации агентства. В 2006–2014 гг. работала в РИА Новости, в 2014–2015 гг. — в «Роснефти».
Медиахолдинг «Эксперт» к моменту кадровой смены уже проходил через финансовое оздоровление. В 2021 году Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом, после чего этим процессом занялась корпорация ВЭБ.РФ.
Эта предыстория связывает назначение нового главного редактора не только с обычной сменой руководителя редакции, но и с восстановлением холдинга после банкротства.