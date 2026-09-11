Главредом «Эксперта» станет руководитель экономической редакции ТАСС Соколова

Новым главным редактором журнала «Эксперт» станет заместитель главного редактора и руководитель экономической редакции ТАСС Евгения Соколова. Об этом сообщил “Ъ” источник в журнале.

Сейчас пост занимает Алексей Харнас. Он объявил, что покинет должность в конце сентября после почти трех лет работы. Будущее место работы господин Харнас не раскрыл. Ранее он работал в «Коммерсанте», ТАСС и газете «Гудок».

Журнал «Эксперт» был основан в 1995 году. В 2021 году Арбитражный суд Москвы признал медиахолдинг банкротом. Финансовым оздоровлением компании занялась корпорация ВЭБ.РФ. В октябре 2023 года произошел перезапуск издания.