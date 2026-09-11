Главредом «Эксперта» станет руководитель экономической редакции ТАСС Соколова
Новым главным редактором журнала «Эксперт» станет заместитель главного редактора и руководитель экономической редакции ТАСС Евгения Соколова. Об этом сообщил “Ъ” источник в журнале.
Сейчас пост занимает Алексей Харнас. Он объявил, что покинет должность в конце сентября после почти трех лет работы. Будущее место работы господин Харнас не раскрыл. Ранее он работал в «Коммерсанте», ТАСС и газете «Гудок».
Журнал «Эксперт» был основан в 1995 году. В 2021 году Арбитражный суд Москвы признал медиахолдинг банкротом. Финансовым оздоровлением компании занялась корпорация ВЭБ.РФ. В октябре 2023 года произошел перезапуск издания.
После перезапуска «Эксперт» оказался не в прежней журнальной модели: печатную версию временно приостановили, а сайт перевели в формат новостной ленты. Поэтому назначение нового главного редактора будет происходить внутри уже заданной цифровой конструкции, которой на управленческом уровне руководит генеральный директор Максим Троепольский.
Перезапуск проходил на фоне финансового оздоровления издателя при участии ВЭБ.РФ. В 2013 году издатель получил у госкорпорации кредит на 100 млн руб., в 2016 году его размер увеличили до 550 млн руб.; после прекращения обслуживания займа суд постановил взыскать с АО «Группа “Эксперт”» 771,1 млн руб. с учетом неустойки и процентов.