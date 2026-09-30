В России зарегистрировали первую вакцину от аллергии на пыльцу березы

Пресс-служба Минздрава объявила о регистрации российской аллерговакцины «Аллергарда». Она предназначена для «профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы», а также помогает при сопутствующей перекрестной пищевой аллергии.

В ведомстве уточнили, что речь идет о новом поколении аллерген-специфической иммунотерапии. Эта вакцина создана не из натурального экстракта пыльцы, как обычные препараты, а из искусственно сконструированного белка. В его состав входят небольшие фрагменты (пептиды) главного аллергена березы Bet v 1 и родственного ему аллергена яблока Mal d 1. Они соединены с белком-носителем PreS, который взят у вируса гепатита B. Такой носитель помогает иммунной системе лучше отвечать на вакцину — но при этом сама конструкция лишена тех участков аллергена, которые вызывают сильные реакции организма.

Препарат разработан Институтом иммунологии ФМБА, он производится в РФ по полному циклу компанией «Нанолек», а контроль качества осуществляет АО «Генериум». Профиль безопасности препарата в клинических исследованиях «оценивается как благоприятный», подчеркнули в ведомстве.

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