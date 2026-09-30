В России зарегистрировали первую вакцину от аллергии на пыльцу березы
Пресс-служба Минздрава объявила о регистрации российской аллерговакцины «Аллергарда». Она предназначена для «профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы», а также помогает при сопутствующей перекрестной пищевой аллергии.
В ведомстве уточнили, что речь идет о новом поколении аллерген-специфической иммунотерапии. Эта вакцина создана не из натурального экстракта пыльцы, как обычные препараты, а из искусственно сконструированного белка. В его состав входят небольшие фрагменты (пептиды) главного аллергена березы Bet v 1 и родственного ему аллергена яблока Mal d 1. Они соединены с белком-носителем PreS, который взят у вируса гепатита B. Такой носитель помогает иммунной системе лучше отвечать на вакцину — но при этом сама конструкция лишена тех участков аллергена, которые вызывают сильные реакции организма.
Препарат разработан Институтом иммунологии ФМБА, он производится в РФ по полному циклу компанией «Нанолек», а контроль качества осуществляет АО «Генериум». Профиль безопасности препарата в клинических исследованиях «оценивается как благоприятный», подчеркнули в ведомстве.
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Ключевое отличие «Аллергарда» — отсутствие природного аллергена в составе. Такая конструкция, как считается, снижает риск сильной реакции и, по заявлению разработчиков, позволяет использовать более высокие дозы, что увеличивает эффективность терапии. За счет этого иммунотерапия должна воздействовать на иммунный ответ без введения самого аллергена в его исходной форме.
В первой и второй фазах исследований, по данным ФМБА, у четверти участников реакции на пылевые частицы не было, а у остальных ее выраженность снизилась в шесть раз. При этом в декабре 2025 года третья фаза еще продолжалась, а длительность защитного эффекта после курса оставалась предметом клинической проверки; заявление о достаточности трех—пяти инъекций относилось к доклиническим исследованиям.