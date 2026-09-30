Сериал «Полдень» по мотивам повести Стругацких покажут в онлайн-кинотеатрах

1 октября в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кион» стартует показ сериала «Полдень», вдохновленного, как формулируют его создатели, вселенной Аркадия и Бориса Стругацких «Мир Полудня». А в конце января следующего года Стругацкие перекочуют на большой экран — выйдет фильм «Отель "У погибшего альпиниста"» Александра Домогарова-младшего.

Чем объясняется такой всплеск интереса к советским фантастам — актуальностью их произведений? Малой, на взгляд кинематографистов, их освоенностью — хотя зрители прекрасно помнят «Чародеев», «Трудно быть богом» экранизировали уже дважды, главный герой «Полудня» Максим Каммерер появлялся в «Обитаемом острове» (2008), а «Сталкер» (1979) стал классикой международного уровня? Или тем, что после сказок киноиндустрия решила обратиться к фантастике? Возможно, всеми этими факторами разом или еще какими-то — известными Институту развития интернета и Фонду кино, выделяющим бюджеты на экранизации.

Как и команда свежего «Трудно быть богом», создатели «Полудня» — режиссер Клим Козинский, сценаристки Маруся Трубникова и Анна Персикова — сразу подчеркивают, что их сериал не является дословной экранизацией. Открывающие титры предупреждают, что сюжет сериала «не совпадает с оригинальным текстом авторов, однако разработан с уважением к оригинальному творчеству этих великих советских писателей». Собственно, вопросов после этого остается только два: зачем в этом несовпадающем сюжете имена, названия и ходы из Стругацких и почему сценарий, опираясь на них, сам по себе не отличается связностью и логикой?

Подробнее — в материале «Группа продленного “Полудня”».