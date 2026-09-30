Группа продленного «Полудня»

1 октября в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кион» стартует показ сериала «Полдень», вдохновленного, как формулируют его создатели, вселенной Аркадия и Бориса Стругацких «Мир Полудня». Плоды этого вдохновения не впечатлили Юлию Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть действия происходит на мрачной планете Надежда, которая могла бы стать отличным фоном для модной фотосессии

Фото: Институт развития интернета (АНО «ИРИ» Часть действия происходит на мрачной планете Надежда, которая могла бы стать отличным фоном для модной фотосессии

Фото: Институт развития интернета (АНО «ИРИ»

В текущем сериальном сезоне случился настоящий ренессанс вселенной братьев Стругацких: на платформе Wink еще продолжается показ «Трудно быть богом», а эстафету уже подхватывает «Полдень», снятый по мотивам повести «Жук в муравейнике». В конце января следующего года Стругацкие перекочуют на большой экран — выйдет фильм «Отель "У погибшего альпиниста"» Александра Домогарова-младшего.

Чем объясняется такой всплеск интереса к советским фантастам — актуальностью их произведений? Малой, на взгляд кинематографистов, их освоенностью — хотя зрители прекрасно помнят «Чародеев», «Трудно быть богом» экранизировали уже дважды, главный герой «Полудня» Максим Каммерер появлялся в «Обитаемом острове» (2008), а «Сталкер» (1979) стал классикой международного уровня? Или тем, что после сказок киноиндустрия решила обратиться к фантастике? Возможно, всеми этими факторами разом или еще какими-то — известными Институту развития интернета и Фонду кино, выделяющим бюджеты на экранизации.

Как и команда свежего «Трудно быть богом», создатели «Полудня» — режиссер Клим Козинский, сценаристки Маруся Трубникова и Анна Персикова — сразу подчеркивают, что их сериал не является дословной экранизацией. Открывающие титры предупреждают, что сюжет сериала «не совпадает с оригинальным текстом авторов, однако разработан с уважением к оригинальному творчеству этих великих советских писателей».

Вопросов после этого остается только два: зачем в этом несовпадающем сюжете имена, названия и ходы из Стругацких и почему сценарий, опираясь на них, сам по себе не отличается связностью и логикой?

Еще одна общая черта «Полудня» и «Трудно быть богом» — в обоих самым интересным является визуальное решение. Клим Козинский среди прочего снимал сериал «Первый номер» (2024–…) о трудах и днях редактора глянцевого журнала, и картинка в «Полудне» тоже глянцевая. Просторы Валдая, где расположился пансионат «Осинушка», так и манят, мрачная серая планета Надежда, пережившая апокалипсис, могла бы послужить фоном для модной фотосессии.

Дорисованная компьютерной графикой Москва выглядит как никогда похорошевшей, хотя и напоминает рендеры из рекламы элитного жилья. Расовое и видовое разнообразие ее населения наглядно демонстрирует, что в ХХIII веке, куда перенесено действие, исчезли все государственные и межпланетные границы и прекратились политические разногласия. Отдельно приятно, что Москва при этом осталась центром Вселенной.

Одеты здесь все в стильные наряды белых, серых и черных тонов. Правда, мужчины ходят в удобном, а женщины вынуждены цокать на шпильках. Но роль женских персонажей в «Полудне» в целом декоративная, так что это, видимо, отражает представления авторов о прекрасном.

Основная сюжетная канва та же, что в повести: сотрудник Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями (КОМКОН) Максим Каммерер (Юрий Колокольников) по заданию главы этого ведомства Рудольфа Сикорски (Леонид Ярмольник) разыскивает пропавшего прогрессора-бунтаря Льва Абалкина (Максим Матвеев).

Впрочем, оригинал был детективом, пусть и нетрадиционным: Максим шел к разгадке, собирая пазл из разрозненных кусочков биографии Льва, связь которых вплоть до финала ускользала и от него, и от читателей.

Сериал же скорее мелодрама, где все секреты вываливаются сразу.

В наличии весь мыльнооперный репертуар: приемные дети и родители, роковая любовь, даже лечение бесплодия. Абалкин находится уже в третьем эпизоде, а главным мотивом становятся его и Каммерера попытки выяснить тайну своего происхождения. При этом путь Льва усыпан трупами: как и наблюдатели из «Трудно быть богом», этот прогрессор приходит не с миром, а с бластером и пускает его в ход, ничуть не рефлексируя.

Философские и экзистенциальные вопросы в «Полудне» вообще отходят на второй план, героями движут их личные страсти. Но и как чистый жанр сериал не работает. Хотя серии здесь всего по 45 минут, тянутся они на удивление медленно, а еще больше тормозит действие стремление авторов повторить все по нескольку раз и настойчиво ткнуть зрителя носом в детали, на которые надо обратить внимание. Стругацкие все-таки больше доверяли своей аудитории, но этот подход, видимо, устарел вместе с их представлениями о будущем.