Суд в Москве арестовал 44% акций «Евротранса»

Савеловский районный суд Москвы в рамках дела о теневых поставках топлива арестовал 70 млн обыкновенных акций ПАО «ЕвроТранс», которые принадлежали председателю совета директоров компании Игорю Мартышову. Это 44% всех акций топливного оператора, их общая стоимость составляла 3,7 млрд руб. на 29 сентября. Об этом сообщил адвокат господина Мартышова на заседании, передает РБК.

Защита господина Мартышова, который был отправлен в СИЗО до 6 ноября, попросила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвокатов, суд первой инстанции тщательно не проверил доводы следствия об основаниях для заключения обвиняемого под стражу и возражения защиты. Юристы указывали, что в материалах дела нет доказательств, подтверждающих необходимость ареста Мартышова или его причастность к вменяемому преступлению. Суд оставил прежнее решение в силе.

Об аресте господина Мартышова и трех других топ-менеджеров «Евротранса» стало известно 7 сентября. По делу также проходят замначальника ГУ МВД по Московской области — начальник тыла генерал-майор Сергей Мальков, глава ЦХиСО ГУ МВД Подмосковья и начальник одного из отделов центра — полковник Алексей Суяров и подполковник Анна Левина. Силовиков уволили со службы и отправили под стражу, но позже суд смягчил меру пресечения и отправил их под домашний арест. Параллельно следствие предъявило правоохранителям новые обвинения.

Как считает следствие, начальник полицейского тыла поставлял бензин «Евротрансу». Последняя за счет служебного топлива восполняла дефицит топлива на своих АЗС «Трасса». При этом у самих сотрудников МВД в результате не хватало бензина для заправки служебных автомобилей. Ущерб по делу оценивают в 600 млн руб.