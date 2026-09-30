JP: Минтранс Израиля призвал приостановить полеты flydubai в страну

Министр транспорта Израиля Мири Регев обратилась в Службу общей безопасности («Шабак») с просьбой приостановить все рейсы Flydubai в страну и из нее, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник в ведомстве. Самолет компании экстренно приземлился в Саудовской Аравии после того, как один пилот ударил ножом второго. Требование связано с тем, что один из пилотов — гражданин Омана, с которым у Израиля нет дипломатических отношений.

Госпожа Регев также просит Управление гражданской авиации проверить, не нарушает ли Flydubai соглашение ОАЭ и Израиля об авиасообщении. Документ разрешает совершать посадку на израильской территории гражданам только тех стран, у которых нормализованы отношения с Израилем. Оман в их число не входит.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия утром 30 сентября. На борту находилось 174 пассажира, среди которых 27 детей. Израильские СМИ пишут, что на борту возник конфликт между двумя основными пилотами, который перерос в драку. Ynet писал, что драка могла начаться из-за попытки одного из пилотов разбить самолет.

По данным портала Ynet, власти Израиля не исключают, что один из пилотов пытался угнать самолет и устроить теракт. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац провели экстренные консультации. Глава правительства поручил силовым ведомствам подготовиться к возможности повторения подобных угроз в будущем.