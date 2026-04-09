Кредитный рейтинг Нижегородской области понижен до уровня ruА

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области до уровня ruА со стабильным прогнозом. Ранее рейтинг региона действовал на уровне ruA+, напомнили в агентстве.

Понижение рейтинга «Эксперт РА» объяснило негативной динамикой ряда бюджетных показателей по итогам 2025 года. В частности, аналитики отметили снижение поступлений по налоговым и неналоговым доходам, рост дефицита бюджета в 1,4 раза, а также увеличение долговой нагрузки и рисков рефинансирования госдолга.

В агентстве отметили, что доходы областного бюджета в 2025 году сократились на 3% в годовом выражении — до 331,4 млрд руб., налоговые и неналоговые доходы снизились на 1%. Поступления налога на прибыль организаций уменьшились на 17% из-за снижения финансовых результатов прибыльных предприятий.

Госдолг Нижегородской области за прошедший год увеличился на 28,2% — до 216,5 млрд руб. (на 1 апреля 2026 года показатель составил 224,5 млрд руб. — «Ъ-Приволжье»). Регион был вынужден привлекать короткие коммерческие кредиты, что увеличило риски рефинансирования: за год предстоит погасить около 30% госдолга, подсчитали в «Эксперт РА».

При этом у Нижегородской области достаточно средств, чтобы покрыть внутригодовые кассовые разрывы и короткий долг в виде остатков денежных средств на счетах, открытых кредитных линий и доступа к казначейским кредитам, добавили в агентстве.

Там отметили, что стабильный прогноз предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на уровне ruА в течение года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале Нижегородская область вошла в рейтинг регионов с крупнейшим дефицитом бюджета.

Владимир Зубарев