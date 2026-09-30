Ульянов ответил на обвинения Эстонии в причастности к пожару на оборонном заводе

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявление властей Эстонии о причастности РФ к пожару на оборонном заводе Milrem Robotics.

«Некоторые страны переоценивают свое место в иерархии приоритетов России»,— написал Михаил Ульянов в соцсети Х.

Пожар на заводе Milrem Robotics в Таллине произошел в ночь на 15 августа. Предприятие производит наземные беспилотники THeMIS, которые поставляют Украине. В середине сентября в Латвии были задержаны трое подозреваемых в поджоге. Их выдали Эстонии и отправили под арест. Национальность подозреваемых не раскрывалась.

Глава эстонского МИДа Маргус Цахкна заявил, что на предприятии устроили поджог «по заказу российских спецслужб». 29 сентября МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Камрана Абилова по поводу пожара. Посольство России в Таллине заявило, что доказательств причастности Москвы к инциденту нет.