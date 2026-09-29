Российского дипломата вызвали в МИД Эстонии после пожара на оборонном заводе
Посольство РФ не получило доказательств связи России с поджогом завода в Эстонии
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Камрана Абилова в связи с пожаром на оборонном заводе Milrem Robotics. Посольство России в Таллине заявило, что доказательств причастности Москвы к инциденту дипломат не получил.
«В ходе состоявшейся беседы эстонская сторона предъявила обвинения в связи с пожаром на складе предприятия Milrem Robotics 15 августа в Таллине. Какие-либо доказательства этому во внешнеполитическом ведомстве не представили, сославшись на продолжающееся расследование обстоятельств инцидента»,— сообщило дипведомство «РИА Новости».
Пожар на предприятии Milrem Robotics в Таллине произошел в ночь на 15 августа. На заводе производят наземные беспилотники THeMIS, которые власти Эстонии передают Украине. В середине сентября в Латвии задержали трех подозреваемых в поджоге. Их гражданство и мотивы пока власти страны не раскрывали. Фигурантов выдали Эстонии, где их отправили под арест.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна 29 сентября заявил, что поджог устроили «по заказу российских спецслужб». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения голословными и необдуманными.
В марте 2026 года временного поверенного в делах России в Эстонии Камрана Абилова уже вызывали в МИД страны: тогда ему вручили ноту протеста из-за захода российского ледокола «Мурманск» в эстонские территориальные воды в районе острова Вайндлоо без предварительного уведомления. Судно находилось там около четырех минут, оказывая помощь застрявшему во льдах танкеру Olympic Friendship.
Таким образом, нынешний вызов стал для Абилова как минимум вторым за год. Если в марте речь шла о претензиях к действиям российского судна, то теперь поводом стало обвинение, связанное с пожаром на оборонном предприятии, при этом эстонская сторона, по словам посольства, сослалась на продолжающееся расследование, не представив доказательств.