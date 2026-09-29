Российского дипломата вызвали в МИД Эстонии после пожара на оборонном заводе

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Камрана Абилова в связи с пожаром на оборонном заводе Milrem Robotics. Посольство России в Таллине заявило, что доказательств причастности Москвы к инциденту дипломат не получил.

«В ходе состоявшейся беседы эстонская сторона предъявила обвинения в связи с пожаром на складе предприятия Milrem Robotics 15 августа в Таллине. Какие-либо доказательства этому во внешнеполитическом ведомстве не представили, сославшись на продолжающееся расследование обстоятельств инцидента»,— сообщило дипведомство «РИА Новости».

Пожар на предприятии Milrem Robotics в Таллине произошел в ночь на 15 августа. На заводе производят наземные беспилотники THeMIS, которые власти Эстонии передают Украине. В середине сентября в Латвии задержали трех подозреваемых в поджоге. Их гражданство и мотивы пока власти страны не раскрывали. Фигурантов выдали Эстонии, где их отправили под арест.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна 29 сентября заявил, что поджог устроили «по заказу российских спецслужб». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения голословными и необдуманными.