В Екатеринбурге суд на 85 суток приостановил работу овощного цеха

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил на 85 суток деятельность цеха по производству вакуумированных овощей на улице Электриков, д. 6а. Причиной этого стали нарушения санитарных требований, выявленные в ходе проверки цеха, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В частности, планировка цеха не обеспечивала необходимую последовательность технологических операций. На предприятии не были разработаны и внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП, а также не была утверждена программа производственного контроля.

«Не ведется документация о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе изготовления пищевой продукции; к работе допущены сотрудники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр и вакцинацию; ненадлежащее хранение пищевого сырья и др.»,— говорится в сообщении.

По итогам проверки Роспотребнадзор временно запретил работу цеха и передал материалы в суд. Суд приостановил деятельность цеха на 85 суток.

Полина Бабинцева