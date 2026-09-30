Для самозанятых включают таймер

Новые ограничения для самозанятых могут не решить проблему скрытой занятости на маркетплейсах. Такие сомнения высказали эксперты, опрошенные “Ъ FM”. Речь об изменениях, которые вступят в силу c 1 октября. Для самозанятых, которые работают через онлайн-платформы, вводят лимит в 60 часов в месяц на одного заказчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Новое правило касается не всех сфер и действует только там, где сервис учитывает рабочее время. В список вошли, например, строительство, торговля, доставка еды, недвижимость, образование и IT. Среди платформ — Ozon, Wildberries, Avito, сервисы «Яндекса» и другие. При этом одного превышения лимита недостаточно для блокировки, пояснил руководитель юридического департамента сервиса «Моя удаленка» Дмитрий Ефимов:

«Мера с 60-часовым лимитом выглядит скорее символической. Достаточно в одном из шести месяцев снизить объем услуг до этого уровня часов или ниже, и критерий не срабатывает. Не вполне понятно и то, как учитывать часы, потому что в гражданско-правовых договорах учет времени редко является обязательным. Оплата зачастую согласовывается за результат.

Отдельный вопрос — распределение часов между разными платформами. Кто будет складывать время оказания услуг для одного заказчика через разные площадки, если прямой обязанности вести такой общий учет закон не устанавливает? На этот вопрос пока нет ответа. И отдельно отмечу, что трудовые отношения могут скрываться и за меньшим объемом услуг, меньшим количеством часов.

Если человек постоянно выполняет общую функцию, поддерживает ее в рамках организации, подчиняется распорядку и контролю заказчика, то меньшая продолжительность работы этого не меняет. Все эти обстоятельства в совокупности тем не менее могут указывать на прикрытие трудовых отношений гражданско-правовыми».

Ограничение не касается работы, где платят за конкретный результат, а не за часы. Не действует оно и при прямом договоре с заказчиком, без участия платформы. При этом налоговая все равно может проверить такие отношения, если увидит признаки обычной трудовой занятости: регулярные выплаты, подчинение внутреннему графику и правилам компании, а также выполнение конкретной трудовой функции. Впрочем, сами площадки пока только готовят механизмы по учету времени, заметил эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов:

«С момента введения режима самозанятых ФНС начала охоту за работодателями, которые подменяли трудовые правоотношения и заплатили 4% вместо полагающихся налогов с зарплаты. Несмотря на то, что активно все эти схемы блокируются, все равно количество самозанятых растет. Это говорит о том, что все равно какие-то варианты продолжают использоваться. Дело в том, что в офлайн-ритейле, который классически изначально часто обращается к услугам самозанятых, налоговая научилась это проверять, потому что там все на виду.

В случае с онлайн-торговлей, конечно, это сделать сложнее, потому что прийти некуда. Приходится доверять тем документам, которые платформа предоставляет в налоговую. И, собственно, долго думали над тем, как можно эту историю хотя бы лимитировать, и предложили в итоге такой способ».

Если новые правила будут нарушены, платформа на два месяца приостановит сотрудничество конкретного заказчика и самозанятого. Кроме того, если ФНС увидит признаки трудовых отношений, работодателю могут доначислить НДФЛ и страховые взносы, а также пени и штрафы за весь период найма. Сам лимит дохода для самозанятых пока не меняется и остается на уровне 2,4 млн руб. в год.

Астон О’Салливан