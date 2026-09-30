Власти могут вывести медведей из статуса лимитированного вида после нападений

Правительство России подготовит меры по регулированию популяции медведей из-за нападений на людей. В частности, власти рассмотрят вопрос их вывода из статуса лимитированного вида в некоторых регионах. Об этом написано в пресс-релизе аппарата вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«За последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом в России, выросла более чем в два раза. Сейчас их насчитывается более 300 тысяч особей. Очевидно, что с ростом популяции увеличивается и число проблем»,— сообщил господин Патрушев.

Вице-премьер считает необходимым выделить отдельным регионам дополнительное финансирование для регулирования популяции. Перечень субъектов и проект распоряжения о финансировании подготовят в ближайшее время, отметил он. Правительство также прорабатывает нормативные изменения, которые «позволят регионам оперативно принимать дополнительные решения» по регулированию популяции, включая вывод из статуса лимитированного вида.

Глава Минприроды Александр Козлов на совещании предложил установить базовые нормативы численности хищника для каждой конкретной местности. Он отметил, что ситуацию в 2026 году осложняет недостаток кормовой базы для медведей. Дмитрий Патрушев поручил организовать на площадке Минприроды штабы с участием регионов и заинтересованных ведомств для выработки решений.

За последние недели в Сибири и на Дальнем Востоке в результате нападений медведей погибли 19 человек. Наибольшая смертность зафиксирована в Красноярском крае, где погибли уже шесть человек. В отношении чиновников местного Минприроды возбудили уголовное дело о халатности.

Подробности — в материале «Ъ» «А теперь — мохнатый».