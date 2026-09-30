Песков прокомментировал позицию Токаева по поводу конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин доводит до президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева информацию о конфликте на Украине. Так он ответил на предложение господина Токаева остановить боевые действия.

«Каждый раз президент Путин использует встречи для того, чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел специальной военной операции»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

29 сентября Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем сказал, что руководители всех государств выступают за прекращение боевых действий на Украине, в том числе Владимир Путин. Он также напомнил, что предлагал президенту России заморозить конфликт и перейти к переговорам.