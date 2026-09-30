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Песков прокомментировал позицию Токаева по поводу конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин доводит до президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева информацию о конфликте на Украине. Так он ответил на предложение господина Токаева остановить боевые действия.

«Каждый раз президент Путин использует встречи для того, чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел специальной военной операции»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

29 сентября Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем сказал, что руководители всех государств выступают за прекращение боевых действий на Украине, в том числе Владимир Путин. Он также напомнил, что предлагал президенту России заморозить конфликт и перейти к переговорам.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ответ Кремля означает продолжение двустороннего информирования, а не объявление о готовности принять предложение о заморозке конфликта. В июле 2026 года Дмитрий Песков заявлял, что заморозка с учетом позиции Киева невозможна, а прекращение боевых действий связывал с достижением российских целей и решениями украинской стороны.

Казахстанская инициатива предполагает другую последовательность: сначала заморозить военные действия на Украине, затем перейти к дипломатическим или иным переговорам. При этом ранее Токаев предлагал сначала остановить боевые действия, а территориальные вопросы обсуждать позднее; в августе 2026 года сообщалось, что эта инициатива поддержки не получила.

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