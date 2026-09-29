Токаев заявил о желании Путина завершить конфликт на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что все руководители государств выступают за прекращение боевых действий на Украине, включая президента России Владимира Путина. Такой оценкой господин Токаев поделился на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

Казахстанский президент также отметил, что не предлагал России «немедленно остановить» военные действия. Господин Токаев подчеркнул, что считает нужным заморозить их и перейти к переговорам. Он также подчеркнул, что делает «все возможное», чтобы обеспечить мир в «сопредельной стране».

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Владимиру Путину за понимание его позиции по украинскому конфликту. «Поскольку все мы — руководители государств — выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России»,— сказал казахстанский президент.

Президент Токаев также заявил, что Владимир Путин — «наиболее приемлемая политическая фигура» во главе России для Центральной Азии, Европы и всего мира. «Я знаю его очень хорошо, и он обладает самыми необходимыми качествами для руководителя большого государства со сложной историей», — сообщил господин Токаев.