Токаев заявил о желании Путина завершить конфликт на Украине
Токаев призвал к заморозке боев на Украине для проведения переговоров
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что все руководители государств выступают за прекращение боевых действий на Украине, включая президента России Владимира Путина. Такой оценкой господин Токаев поделился на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
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Казахстанский президент также отметил, что не предлагал России «немедленно остановить» военные действия. Господин Токаев подчеркнул, что считает нужным заморозить их и перейти к переговорам. Он также подчеркнул, что делает «все возможное», чтобы обеспечить мир в «сопредельной стране».
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Владимиру Путину за понимание его позиции по украинскому конфликту. «Поскольку все мы — руководители государств — выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России»,— сказал казахстанский президент.
Президент Токаев также заявил, что Владимир Путин — «наиболее приемлемая политическая фигура» во главе России для Центральной Азии, Европы и всего мира. «Я знаю его очень хорошо, и он обладает самыми необходимыми качествами для руководителя большого государства со сложной историей», — сообщил господин Токаев.
В позиции Касым-Жомарта Токаева прекращение боевых действий должно предшествовать обсуждению территориальных вопросов. Поэтому заморозка конфликта означает не готовое политическое урегулирование, а переход от военных действий к переговорам о наиболее спорных вопросах.
Практическая роль Казахстана при этом ограничена предоставлением площадки для встреч и «добрых услуг», а не посредничеством: в июле 2026 года Токаев прямо заявил, что не будет выступать посредником, тогда как в сентябре 2025 года Астана допускала организацию переговоров на своей территории. Россия, по словам замглавы ее МИДа в августе 2026 года, не передает через Казахстан сигналы западным странам и поддерживает контакты непосредственно с теми, кто способен повлиять на Киев.