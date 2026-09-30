США завершили вывод войск из Ирака

США завершили 30 сентября эвакуацию последней группы военнослужащих с авиабазы в городе Эрбиле, проинформировал пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

«Этот этап отражает успех 12-летней кампании по разгрому ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено.— “Ъ”) как организованной военной угрозы в Ираке и во всем регионе,— подчеркнул представитель Минобороны США.— Он также знаменует собой переход от коалиционной миссии военного времени к возглавляемым Ираком усилиям по обеспечению безопасности на основе более нормальных двусторонних отношений (между Ираком и Соединенными Штатами.— “Ъ”)».

В военном ведомстве США выразили надежду на то, что иракские силы безопасности, в том числе из Иракского Курдистана, отныне будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности страны. «Основная ответственность за решение оставшихся проблем в сфере безопасности Ирака, включая остатки ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено.— “Ъ”) и пользующиеся поддержкой Ирана ополчения, подрывающие суверенитет Ирака и региональную стабильность, теперь лежит на правительстве Ирака»,— констатировал Шон Парнелл.

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